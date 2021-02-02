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Spacex Uzaya İlk Sivil Uçuşunu Bu Yıl Gerçekleştirmeyi Planlıyor

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 ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4"ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.
Spacex Uzaya İlk Sivil Uçuşunu Bu Yıl Gerçekleştirmeyi Planlıyor

 ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4"ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği bildirildi.

Açıklamada, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedilerek, "Inspiration 4" görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verileceği belirtildi.

"Inspiration 4" görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.

Uçuşun Jared Isaacman tarafından yönetileceği, uçuşla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne destek sağlanacağı kaydedildi.

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