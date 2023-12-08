Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplanan Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına üyeler Berkiye Kırmızıgil, Okan Karademir, İlhan Terzioğlu, Murat Uzun ve Hüseyin Turaç katılırken, yurtdışında bulunan Tayfun Kurtarıcıoğlu mazaretli olarak ilk toplantıda yer almadı.

Spor Dairesi Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda kurul, 3 gündem maddesini değerlendirerek oy birliği ile karar aldı.

Cahitoğlu: Yeni GYK heyecanlı ve kararlı başladı

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni oluşan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyelerinin ülke sporunun gelişimi adına göreve heyecanlı ve kararlı bir şekilde başladığını ifade etti.

Hüseyin Cahitoğlu, yeni Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun önümüzdeki süreçte sürekli ve verimli toplantılar gerçekleştirerek ülke sporunun ayağa kalkması için önemli kararlara imza atacağına inandığını vurguladı.

Cahitoğlu 13. Spor Şurası’nda alınan kararların kısa süre içerisinde biraraya getirilerek kitapçık haline geleceğini ve spordaki yol haritalarının da bu kararlardan geçeceğini bildirdi.

Cahitoğlu ayrıca Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun bir sonraki toplantısında ise en önemli gündem maddesinin spor federasyonlarının 2024 yılı bütçeleri olacağını söyledi.

OYBİRLİĞİ İLE ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKLİDE;

KARAR NO:2023/34

Su Sporları Federasyonu’nun 01-03 Aralık 2023 Tarihleri Arasında Denizli’de Düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finali ve 20-24 Aralık 2023 Tarihinde İstanbul’da Düzenlenecek Olan Yıldızlar, Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonasına Katılabilmeleri için Uçak Bileti, Konaklama, Yemek ve Transfer Ücretleri Toplamı 164.634.00TL’nin (Yüz Altmış Dört Bin Altı Yüz Otuz Dört Türk Lirası) Karşılanmasına, Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

KARAR NO:2023/35

Bisiklet Federasyonu’nun 14-16 Aralık 2023 Tarihleri Arasında Avusturalya’da Düzenlenecek UCİ C1 Sprint&Keirin Yarışı ve 27-31 Aralık 2023 Tarihleri Arasında Avusturalya’da Düzenlenecek Olan Tas Carnivals UCİ C2 Sprint&Keirin Yarışına Katılabilmeleri için Uçak Biletleri ve Konaklama Giderleri Toplamı 246.000.00TL’nin ( İki Yüz Kırk Altı Bin Türk Lirası) Karşılanmasına, Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

KARAR NO:2023/36

2023-2024 Eğitim-öğretim yılında Okul Sporları faaliyetleri kapsamında hakemlik hizmetinde bulnan hakemlere ücretlerinin ödenebilmesi için federasyonlara toplam 1.969.504 (Bir Milyon Dokuz Yüz Altmış Dokuz Bin Beş Yüz Dört Türk Lirası) Katkı Yapılmasına Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

SIRA BRANŞ ADI KATEGORİ ÜCRET

1 ATLETİZM KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 230.000.00TL

2 BADMİNTON KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 56.000.00TL

3 BASKETBOL KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 290.000.00TL

4 BİSİKLET YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 15.000.00TL

5 FUTBOL-FUTSAL KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 716.500.00TL

6 GÜREŞ YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 46.000.00TL

7 ESKRİM KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 12.000.00TL

8 HENTBOL KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 133.464.00TL

9 KICKBOKS KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 20.000.00TL

10 MASA TENİSİ KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 25.000.00TL

11 SATRANÇ KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 42.000.00TL

12 TENİS KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 38.000.00TL

13 YÜZME KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 65.000.00TL

14 VOLEYBOL KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 204.540.00TL

15 CİMNASTİK KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 16.000.00TL

16 OKÇULUK KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 10.000.00TL

17 3X3 BASKETBOL YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK) 50.000.00TL

TOPLAM PARA 1.969.504TL