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Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

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Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü tarafından 7-9 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 13. Spor Şurası’nın ardından oluşan yeni Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu, ilk toplantısını bugün (8 Aralık Cuma) gerçekleştirdi.
Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplanan Genel Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısına üyeler Berkiye Kırmızıgil, Okan Karademir, İlhan Terzioğlu, Murat Uzun ve Hüseyin Turaç katılırken, yurtdışında bulunan Tayfun Kurtarıcıoğlu mazaretli olarak ilk toplantıda yer almadı. 
Spor Dairesi Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda kurul, 3 gündem maddesini değerlendirerek oy birliği ile karar aldı. 

Cahitoğlu: Yeni GYK heyecanlı ve kararlı başladı
Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni oluşan Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyelerinin ülke sporunun gelişimi adına göreve heyecanlı ve kararlı bir şekilde başladığını ifade etti.
Hüseyin Cahitoğlu, yeni Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun önümüzdeki süreçte sürekli ve verimli toplantılar gerçekleştirerek ülke sporunun ayağa kalkması için önemli kararlara imza atacağına inandığını vurguladı. 
Cahitoğlu 13. Spor Şurası’nda alınan kararların kısa süre içerisinde biraraya getirilerek kitapçık haline geleceğini ve spordaki yol haritalarının da bu kararlardan geçeceğini bildirdi. 
Cahitoğlu ayrıca Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun bir sonraki toplantısında ise en önemli gündem maddesinin spor federasyonlarının 2024 yılı bütçeleri olacağını söyledi. 

OYBİRLİĞİ İLE ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKLİDE; 

KARAR NO:2023/34

Su Sporları Federasyonu’nun 01-03 Aralık 2023 Tarihleri Arasında Denizli’de Düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Türkiye Finali ve 20-24 Aralık 2023 Tarihinde İstanbul’da Düzenlenecek Olan Yıldızlar, Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonasına Katılabilmeleri için Uçak Bileti, Konaklama, Yemek ve Transfer Ücretleri Toplamı 164.634.00TL’nin (Yüz Altmış Dört Bin Altı Yüz Otuz Dört Türk Lirası) Karşılanmasına, Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

KARAR NO:2023/35

Bisiklet Federasyonu’nun 14-16 Aralık 2023 Tarihleri Arasında Avusturalya’da Düzenlenecek UCİ C1 Sprint&Keirin Yarışı ve 27-31 Aralık 2023 Tarihleri Arasında Avusturalya’da Düzenlenecek Olan Tas Carnivals UCİ C2 Sprint&Keirin Yarışına Katılabilmeleri için Uçak Biletleri ve Konaklama Giderleri Toplamı 246.000.00TL’nin  ( İki Yüz Kırk Altı Bin Türk Lirası) Karşılanmasına, Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

KARAR NO:2023/36

2023-2024 Eğitim-öğretim yılında Okul Sporları faaliyetleri kapsamında hakemlik hizmetinde bulnan hakemlere ücretlerinin ödenebilmesi için federasyonlara toplam 1.969.504 (Bir Milyon Dokuz Yüz Altmış Dokuz Bin Beş Yüz Dört Türk Lirası) Katkı Yapılmasına Oy Birliği İle Karar Verilmiştir.

SIRA    BRANŞ ADI    KATEGORİ    ÜCRET
1    ATLETİZM    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    230.000.00TL
2    BADMİNTON    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    56.000.00TL
3    BASKETBOL    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    290.000.00TL
4    BİSİKLET    YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    15.000.00TL
5    FUTBOL-FUTSAL    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    716.500.00TL
6    GÜREŞ    YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    46.000.00TL
7    ESKRİM    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    12.000.00TL
8    HENTBOL    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    133.464.00TL
9    KICKBOKS    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    20.000.00TL
10    MASA TENİSİ    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    25.000.00TL
11    SATRANÇ    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    42.000.00TL
12    TENİS    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    38.000.00TL
13    YÜZME    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    65.000.00TL
14    VOLEYBOL    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    204.540.00TL
15    CİMNASTİK    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    16.000.00TL
16    OKÇULUK    KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    10.000.00TL
17    3X3 BASKETBOL    YILDIZ-GENÇ(KIZ-ERKEK)    50.000.00TL
        TOPLAM PARA    1.969.504TL

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