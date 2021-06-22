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Steven Spielberg'in Yapım Şirketi Netflix'le Anlaştı

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Daha önce dijital platformlarla ilgili bir tartışmayla gündeme gelen Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg, Netflix'le bir anlaşmaya imza attı.
Steven Spielberg'in Yapım Şirketi Netflix'le Anlaştı

Daha önce dijital platformlarla ilgili bir tartışmayla gündeme gelen Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg, Netflix'le bir anlaşmaya imza attı. 

The Independent'ta yer alan habere göre, ünlü yönetmen Steven Spielberg'ün yapım şirketi Amblin Partners'ın Netflix için film üretmek üzere anlaştığı belirtildi. Öte yandan anlaşma kapsamında Spielberg'ün gelecek filmlerinin bulunmadığı belirtildi.

Spielberg bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Amblin'de hikâye anlatıcılığı her zaman yaptığımız her işin merkezinde olacak. Ted Sarandos'la (Netflix'in içerik yöneticisi) ortaklığı konuşmaya başladığım andan itibaren birlikte yeni hikâyeler anlatacağımız ve yeni izleyicilere ulaşacağımız açıktı." 

Steven Spielberg'ün dijital platformlarda yayımlanan filmlerin Oscar Ödülleri'nde yarışmasına karşı olduğu iddia edilmişti. Ünlü yönetmen karşı çıktığı iddiasını yalanlamış ve şunları söylemişti: "İnsanların eğlenceyi kendilerine en uygun şekilde bulmalarını istiyorum. Büyük ekran, küçük ekran değil, önemli olan harika bir hikâyedir ve herkesin bunlara erişimi olmalıdır. Öte yandan insanların hayatlarının güvenli ve alışılmış alanından çıkarak başkalarının yanında ortak bir tecrübe yaşamaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Birlikte ağlamak, gülmek, korkmak, daha az 'yabancı hissetmek'. Sinema salonlarının kurtulduğunu görmek, kültürümüzde kalıcı olmasını istiyorum" 

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