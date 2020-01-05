  • BIST 113.684
  • Altın 298,069
  • Dolar 5,9700
  • Euro 6,6697
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Su Damacanalarından Yuva Yaptılar…

» »
Su Damacanalarından Yuva Yaptılar…
Su Damacanalarından Yuva Yaptılar…

Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü personeli ve öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla soğuk kış günlerinde kampüste sığınacak yer arayan havyanlar için su damacanalarından yuva yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan yurtlarda kalan öğrenciler ile personelin katılımıyla gerçekleşen sosyal sorumluluk projesinde, doğa canlılarının kış aylarında soğuktan korunması için kullanım tarihi geçmiş su damacanalarını değerlendirerek yuva yaptılar. Yüzün üzerinde hazırlanan yuvalar kampus içerisine yerleştirilirken, yuvalardan isteyen herkese ücretsiz olarak dağıtıldığı belirtildi.

Beğeni Toplayan Bir Sosyal Sorumluluk Projesine İmza Atıldı…

Üniversite olarak eğitimle birlikte sosyal ve kültürel etkinlikleri de önemsediklerini ifade eden Yurtlar Müdürü Recep Uğur Arslan, yurtlarda kalan öğrencilerle birlikte kış aylarında zor zamanlar geçiren canlara destek olabilmek için tarihi geçmiş su damacanalarını değerlendirerek yuvalara dönüştürdüklerini söyledi.

Kısa zamanda yüzün üzerinde yuva hazırladıklarını belirten Arslan, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yağmurların başlaması ve havaların iyice soğuması üzerine kampüste yaşamlarını sürdüren minik canların ortamları sıcak olsun diye Yurtlar Müdürlüğü olarak yuva projesini hayata geçirdik. Yurtlarda kalan öğrenciler ve personelin de katılımıyla kısa sürede yüzün üzerinde kullanım tarihi geçmiş damacanalar topladık. Soğuk havalardan hayvanların korunması için bu gibi projelerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunun için de hazırlanan yuvalardan isteyen herkese ücretsiz olarak dağıtıyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu İlkokulu’nda uygulanan “Aile Destek Projesi”nin ilk eğitimi tamamlandı03 Ocak 2020 Cuma 17:38
  • Erdoğan Ergün’ün “GÜZEL” adlı Kişisel Stencil Baskı Resim Sergisi Sucuoğlu tarafından açıldı.02 Ocak 2020 Perşembe 17:20
  • Hamilelik Döneminde Hepatit C Taraması02 Ocak 2020 Perşembe 15:58
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yeni Yayın; “Geleneksel Oyunlar ve Kazanılan Sosyo-Kültürel Değerler…”01 Ocak 2020 Çarşamba 19:07
  • Şiddete Uğrayan Kadınların Gerçek Hayat Hikayeleri Saç Ve Makyaja Yansıtıldı01 Ocak 2020 Çarşamba 17:28
  • Sanatçı ve Akademisyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün’ün “GÜZEL” adlı kişisel stencil baskı resim Sucuoğlu tarafından açılacak31 Aralık 2019 Salı 12:04
  • Radyo Güven Liselerarası Kompozisyon Yarışması’nda Yakın Doğu Koleji birinci31 Aralık 2019 Salı 11:35
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri Kıbrıs Türk edebiyatinda öykü ve romanin gelişimini değerlendirdi30 Aralık 2019 Pazartesi 17:48
  • Kazakistanlı üç sanatçının sergileri Bakan Üstel tarafından açıldı30 Aralık 2019 Pazartesi 14:58
  • “İngiliz Milletler Topluluğu Deneme Yarışmasında” Yakın Doğu Koleji Öğrencilerine Gümüş ve Bronz Ödül…29 Aralık 2019 Pazar 20:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti