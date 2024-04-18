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Su Şirketinde Çalışanlar Tarafından 36,551 TL'lik Hırsızlık Operasyonu

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İskele'de Su Şirketinde Çalışanlar Tarafından Yapılan Hırsızlık Operasyonu: 36,551 TL Çalındı
Su Şirketinde Çalışanlar Tarafından 36,551 TL'lik Hırsızlık Operasyonu

Su Şirketinde Çalışanlar Tarafından Gerçekleştirilen Hırsızlık Operasyonu Ortaya Çıkarıldı

İskele'de faaliyet gösteren su satışı yapılan bir şirkette yaşanan hırsızlık olayı, detaylı bir soruşturma sonucunda gün yüzüne çıktı. Şirket çalışanlarından M.E.(E-55) ve B.Ö.(K-46), 02 Şubat 2023 ile 26 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri su satışlarıyla ilgili alacakları ödemeleri, şirket adına değil kendi banka hesaplarına yönlendirerek toplamda 36,551 TL'lik bir parayı çalma eyleminde bulundu.

Hırsızlık operasyonu, Yenierenköy'de faaliyet gösteren bir işyerine yapılan su satışlarıyla başladı. İşyeri, su satışlarına karşılık şirket adına yapılacak ödemeleri doğrudan M.E. ve B.Ö.'ye ait banka hesaplarına aktarmış olmalarına rağmen, işyeri adına bu ödemelerin yapıldığı banka hesap numarası değiştirilmiş ve bu değişiklik sonucunda 36,551 TL'nin şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler neticesinde M.E. ve B.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma ise hâlen devam etmektedir.

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