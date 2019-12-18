Sucuoğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan serginin açılışını yaptı

Kırgızsitanlı sanatçılar; Gulnara Musabai, Zhanybek Rai, Ruslan İbraimov, Bakhramzhon Temirov, Azamat Abakirov, Bazarkul Omurkul Uulu, Azizbek Sulaimanov, Duishobek İskakov, Karypbek Ryskeldiev, Murdin Akhmatov ve Sadyk Murzakhanov’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları 60 eserden oluşan karma sergi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, açılışa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Sergi açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kırgızistan sanatçıları adına Zhanybek Rai ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu birer konuşma yaptı.

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ; “Kampüsümüzde 29 sergiyle 2020’yi karşılayacağız”

Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, 29 Ekim ve 15 Kasım haftalarında da açılmış olan Cumhuriyet sergilerinde 8 ülkeden sanatçılarla, 7’si karma, 12’si kişisel, toplamda 19 sergi ve 483 eserlik açılışların birlikte gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bu yılın son 2 haftasında, yani 17-30 Aralık tarihleri arasında kampüsteki sergi salonlarında onlarca sanatçının sayısız eserinin sanatseverlerle buluşacağı toplam 29 sergiyle 2020’yi karşılayacağız” dedi.

Prof. Şanlıdağ, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova’lı sanatçılarla birlikte, 5 ülkeden 30 sanatçı ve 170 eserin yer alacağı karma resim sergilerinin de Cuma günü olacağını vurgulayarak; “Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da gerçekleşen ve 2 yılda bir düzenlenen İstanbul Bienali’nin de 25 ülkeden 56 sanatçının 220 eseri ile gerçekleştiğini hatırlatmak isterim.” Dedi.

“Proje kapsamında yurtdışından 1500’e yakın sanatçı ile birlikte 217 sergi gerçekleştirildi”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’si kapsamında bugüne dek yurtdışından 1500’e yakın sanatçının yer aldığı, son 1 yılda bugünkülerle birlikte 217 serginin açıldığını, üretilen eser sayısının 20 bini aştığını, kampüste faaliyet gösterecek olan tüm müzeler için biriken materyal sayısının ise 100 bine ulaştığının altını çizen Prof. Dr. Şanlıdağ; “Bir kültür hazinesi birikimine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tüm bu önemli sanatsal ve kültürel projelerin hayata geçirilmesinde öncülük eden başta Suat Hocamız olmak üzere, Günsel ailesinin her bir bireyine ve tüm sanatçılarımıza şükranlarımızı sunar, sizleri saygı ve sevgiyle selamlarım.” dedi.

“Dr. Suat Günsel’in, Türk dünyası kültürüne yaptığı katkıların tarihi bir önemi var”

Kırgızistanlı sanatçılar adına konuşan Zhanybek Rai, protokol ve sergiye katılan davetlileri selamlayarak başladığı konuşmasında “Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in, Türk dünyası kültürüne yaptığı katkıların tarihi bir önemi var”, dedi.

“Kırgızistan ressamları olarak böyle bir projenin parçası olmaktan onur duyuyoruz”

Sanatçı Zhanybek Rai; “Biraz sonra açacağımız sergi ortak çabalarımızın bir sonucudur ve Kırgız ve diğer Türk halkların arasında olan derin bir dostluğun simgesidir. Kırgızistan ressamları olarak böyle bir projenin parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bugün yanımızda olan herkese sonsuz minnettarız. Herkese sağlık ve başarılar dileriz” dedi.

“Sanatta imkansızı yaratıyorsunuz, dünyada en zengin sanatçıların buluşturulduğu bir müze yaratıyorsunuz Çılgın Kıbrıslı Türkler diyeceğim artık…”

Bakan Dr. Faiz Sucuoğlu ise konuşmasında; “Kurtuluş savaşını anlatan “Çılgın Türkler” kitabında imkansızlıktan, sıkıntılardan veya şartları zorlayarak mucizelerin yaratıldığını anlatan bir kurtuluş mücadelesi vardı.. Doğrusu “Çılgın Kıbrıslı Türkler” diyeceğim artık çünkü sanatta imkânsızı yaratıyorsunuz, şu anda dünyada en zengin sanatçıların buluşturulduğu bir müze yaratıyorsunuz.” Dedi.

Bakan Sucuoğlu, “Kıbrıs’ın içinde bulunduğu durumda, gerginliklerin olduğu Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon zenginliklerinden dolayı dünyanın gözü burada, bu şartlarda burada sizlerle birlikte olmak ve sanatı konuşmak büyük bir mutluluk veriyor. Sanatı konuşmak, sanatçılarla birlikte olmak yapmış oldukları resimleri görüyor olmak ayrı bir dünya yaratıyor. Suat Hocamız da belli ki bu dünyayı keşfetmiş dolayısıyla yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor.” dedi.

“Başarıların arka arkaya gelmesi büyük gurur”

“Az önce belirtildiği gibi İstanbul’da senede bir veya iki sergi açılıyor. Burada haftada en az iki - üç tane sergi açılmakta, hem de zengin sergiler açılmaktadır. Bu da aslında Yakın Doğu Üniversitesi’nin bana göre bir farkını da gösteriyor. Bir hedef kondu mu, o hedefin gerçekleşmesi için atılan adımlardır bunlar. Bunu biz daha önce de sağlıkta, Tıp Fakültesinde gördük. Araba fabrikasının bitmek üzere olduğunu görüyoruz, camiyi görüyoruz, müzeleri görüyoruz, üniversiteyi görüyoruz, yani bu bir ayrıcalık ve açıkçası bu ayrıcalığı sizlerin yarattığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir zenginlik olarak görüyorum.

Sıkıntılara rağmen burada gerçekten gayet hızlı büyüyen bir çiçek, bir zenginlik söz konusu. Dolayısıyla başarıların arka arkaya gelmesi büyük gurur. Umuyorum ki 2020 yılında da bu şekilde ve bu yoğunlukta devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ihtiyaç olan sanat konusunda atmış olduğunuz adımlar takdirle izleniyor. Bunların artarak devam etmesini ve başarılarınızın en yüksek seviyede devam etmesini diliyorum.” İfadelerini kullandı

Teşekkür belgesi ile ödül takdim edilerek, sergi kurdelesi kesildi…

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından Kırgısiztanlı sanatçılar; Gulnara Musabai, Zhanybek Rai, Ruslan İbraimov, Bakhramzhon Temirov, Azamat Abakirov, Bazarkul Omurkul Uulu, Azizbek Sulaimanov, Duishobek İskakov, Karypbek Ryskeldiev, Murdin Akhmatov ve Sadyk Murzakhanov’a teşekkür belgeleri takdim edildi. Sergiler, 27 Aralık 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.