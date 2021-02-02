  • BIST 1.511
  • Altın 423,564
  • Dolar 7,1834
  • Euro 8,6371
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAREKOR!!! 48'i yerel 62 pozitif vaka...

Sucuoğlu: "Sağlıkta tsunami kapıda... Radikal önlem şart"

» »
Sucuoğlu: "Sağlıkta tsunami kapıda... Radikal önlem şart"
Sucuoğlu: "Sağlıkta tsunami kapıda... Radikal önlem şart"

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu “Çok kritik bir aşamadayız. Vatandaşlarımız alınan önlemlere daha çok uyması gerekirken, bir dizi ek önlemin de alınması kaçınılmaz hale gelmiştir” diye konuştu.

 

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili, Eski Sağlık ve Çalışma Bakanlarından Faiz Sucuoğlu, BRT'de Levent Kutay'ın “Burası Önemli” adlı programında pandemi ile mücadeleyi değerlendirdi.

Gelinen aşamada bazı uyarıları yapmanın şart olduğunu belirten Sucuoğlu, “Çok kritik bir aşamadayız. Vatandaşlarımız alınan önlemlere daha çok uyması gerekirken, bir dizi ek önlemin de alınması kaçınılmaz hale gelmiştir” dedi. Sucuoğlu, “Radikal önlemler, caydırıcı cezalar mutlaka alınmak zorunda. Belli ki alınan önlemler yeterli olmamıştır. Caddeler, sokaklar dolu. Normal yaşam devam ediyor. Hal böyle iken, pandeminin önüne geçmek imkansızdır” diye konuştu.

Faiz Sucuoğlu, “ Açık konuşmak gerekir. Bir tsunami kapımıza dayanmıştır. Sağlık sistemi, böyle giderse çökebilir. Hatta çökme aşamasına gelmiştir. Doktor ve çalışan sayısını artıtmak gerekiyor. Türkiye’den geçici statüde doktor talep eilebilir. Acilen aşılama genişletilmeli. Planlama etkinleştirilmeli. Üzülüyorum ama durum gerçekten görünenden çok daha kötü durumda” şeklinde konuştu.  

Pandemi süreci yanında reel sektörün ayakta kalmasını sağlayacak maddi potansiyelin yaratılmasının da şart olacağını kaydeden Sucuoğlu, “ Hepsinden öce sağlık. Sağlık olmazsa ekonominin de olmayacağını hepimiz biliyoruz.

Pandemi ile etkin mücadeleyi, özel sektör ve ekonomiyi güçlendirerek birlikte götürmek gerekiyor. Siyaseti, siyasetin geleceğini bu aşamada konuşmak yersiz kalıyor” ifadelerini kullandı.

Faiz Sucuoğlu, yaşanan fırtınadan zarar gören bazı üreticilerin kendisini aradığını ve yardım talep ettiğini ifade ederek, “ Samanı, hayvanı, malzemesi açıkta kalan üreticiler için inşaat malzemesi satıcılarının kısa süreliğine de olsa açmak gerektiğini söylüyorlar. Bunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sputnik V'in Etkinlik Oranı Açıklandı02 Şubat 2021 Salı 18:31
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 104 Milyonu Geçti02 Şubat 2021 Salı 16:50
  • İtalya Hekimler Federasyonu: 'Cerrahi maskeler mutasyonlu virüslere karşı etkisiz'02 Şubat 2021 Salı 13:51
  • Salgın Kısıtlamalarına Karşı Gösteriler Avrupa'daki Birçok Ülkeye Sıçradı02 Şubat 2021 Salı 13:07
  • Entübe etmek ne demek? Kimler Entübe edilir?02 Şubat 2021 Salı 11:33
  • Çin’de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi02 Şubat 2021 Salı 11:30
  • Hava kirliliğinin göz sağlığı üzerinde olumsuz etkilerine rastlandı01 Şubat 2021 Pazartesi 23:47
  • Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılananların sayısı 2 milyonu aştı01 Şubat 2021 Pazartesi 23:32
  • Göğüs ağrısı veya nefes darlığı şikayetlerini ertelemek ölümcül olabilir01 Şubat 2021 Pazartesi 23:20
  • İklim değişikliğine bağlı hastalıklar nedeniyle ölüm oranları artabilir01 Şubat 2021 Pazartesi 23:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti