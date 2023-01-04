Süleyman Uluçay kanalizasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ilk ziyaretini, Avrupa Birliği finansmanı ile Gazimağusa genelinde kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını sürdüren Çeltikçioğlu İnşaat şantiyesine gerçekleştirdi.

Burada firma yetkilileri ile görüşen Başkan Uluçay bir süredir kentte devam eden çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aldı.



Başkan Uluçay çalışmalarından dolayı hem Gazimağusa Belediyesi hem de Gazimağusa halkı adına şirkete teşekkürlerini sunarken, ziyarette, çalışmalar nedeni ile meydana gelen sorunlar konusunda da istişarede bulunarak çözümler konusunda adım atıldı.

Başkan Uluçay ziyarette yaptığı konuşmada, kanalizasyonda yaşanan sorunların gerek taşmalar gerekse kötü koku nedeni ile kenti uzun bir süredir meşgul ettiğini, çalışmaların tamamlanması ile kent halkı için büyük bir sorunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Ziyaret sırasında yapılan kısa süreli toplantıda Çeltikçioğlu İnşaat yetkilisi Sercan Özkahraman hazırlanan bir sunumla 11 aydan beri kent genelinde devam eden kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları hakkında teknik bilgileri anlattı.

Özkahraman, toplamda 31 km ana hat ve 13.5 km’lik evsel bağlantılar ile ilgili yürütülen çalışmanın 19.6 km ile yüzde 62’lik oranının tamamlandığını, bu süreçte 10 bin 500 m asfalt dökümü yapıldığını, 4 ekip halinde çalışmaların yürütüldüğü hususlarını Başkan Uluçay’a aktardı.

Yağışlı hava sezonu nedeni ile teknik şartname uyarınca yürütülecek çalışmaların aksamaması adına asfaltlama çalışmalarına ara verildiği belirtilen toplantıda, bir ekibin asfaltlama aşamasına gelinen bölgelerde, asfaltlama yapılana dek mekanik dolgu çalışmaları yaptığı belirtildi.

Yapılan toplantıda Başkan Uluçay’ın girişimleri ile Gazimağusa Belediyesi’ne yapılacak şikayetler doğrultusunda ekiplerin, kent halkının huzur ve refahı için Gazimağusa Belediyesi ile koordineli şekilde çalışması yönünde adım atıldı.

Başkan Uluçay ile Çeltikçioğlu İnşaat yetkilileri arasında yapılan görüş alışverişinde, yaklaşık 10 ay daha devam etmesi öngörülen çalışmalarda yaşanan sorunlardan halkın daha az etkilenmesi adına Gazimağusa Belediyesi’nin, sorun yaşanan yollarla ilgili yapılan şikayetleri ilgili firmaya aktarması ve söz konusu ihbarlara 24 saat içerisinde müdahalede bulunularak sorunun giderilmesi hususunda uzlaşıya varıldı.

Yine Baykal bölgesinde asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından yolda çökme meydana gelmesi konusunda da asfaltlama çalışmalarına yeniden başlanana kadar, sorunlu bölgede yeniden kazı yapılıp sorunlu asfaltın temizlenmesine ve mekanik doldu ile geçici çözüm üretilmesine karar verildi.

Başkan Süleyman Uluçay, kazılar nedeni ile kent genelinde trafik sıkışıklığı yaşandığına dikkat çekerek, trafikte sıkışıklığın önlenmesi amacı ile Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi yardımı ile çalışmaların olduğu bölgelerde halkın, kaçış yollarına yönlendirileceğini ve çalışmalar nedeni ile kapalı olan yolların düzenli olarak halka duyurulacağını ifade etti.