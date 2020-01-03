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Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti

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Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin intikamını alma sözü veren İran, sınır boyunca F-14 savaş uçakları konuşlandırdı.
Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Kasım Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD saldırısı sonucu öldürülmesinin ardından F-14 jetleri sınıra sevk edildi.

NBC’nin Tahran Bürosu Şefi Ali Arouzi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının devriye ve manevra yaptığını, alarmda olduklarını belirtti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali HamaneySüleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Süleymani'yi öldüren suçluları mutlak bir intikam bekliyor. Süleymani'nin öldürülmesi, ABD ve İsrail'e karşı direnişin motivasyonunu ikiye katlayacak" demişti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, "ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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