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Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam etti

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İsviçre'nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. tur oturumları, dördüncü gününde sürdü.
Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 7. turu devam etti

Beşşar Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinin her birinden 15'er kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu "Küçük Grup" üyeleri, TSİ 12.15'te Cenevre'deki Intercontinental Oteli'nde bir araya geldi.

Sabah ve öğlen oturumlarının yapıldığı toplantıda "devlet makamlarının yapısı ve işlevi" üzerine taraflar müzakerelerde bulundu. Toplantı TSİ 18.00'de sona erdi.

Yarın 7. turun son toplantısının ardından taraflar, BM'nin Cenevre ofisinde basın toplantısı düzenleyecek.

6. turda anlaşma sağlanamamıştı

BM Cenevre Ofisi'nde 18-22 Ekim 2021'de gerçekleşen Komitenin 6. tur görüşmelerinde, Esed rejimini temsil eden heyetin eş başkanı hukukçu Ahmed Kuzbari ile muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, ilk kez aynı masada karşılıklı oturmuştu.

Buna rağmen rejim heyeti, daha önceki turlardaki uzlaşmaz tavrını devam ettirmişti.

Pedersen, 6. turun da başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını belirtmiş ve ilk kez isim vererek Esed rejimini suçlamıştı.

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