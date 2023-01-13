Suriye lideri Esad’dan Türkiye açıklaması

Türkiye ile Suriye arasında son dönemde gerçekleşen yakınlaşma gündemdeki yerini korurken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye'nin 11 yıl sonra Suriye ile ilk resmi teması ve devam eden yakınlaşma gündemdeki yerini koruyor.

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, geçen ay Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya gelmişti. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadele çabalarının ele alındığı bildirilmişti.

İkinci tur üçlü görüşmenin bu ay içinde yapılmasının planlandığı belirtilirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Esad dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentiev'la Şam'da görüştü. Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı toplantıda Türkiye, Suriye ve Rusya arasındaki görüşmeler de gündeme geldi. Lavrentiev, Rusya'nın üçlü görüşmeyi olumlu değerlendirdiğini ve önemli gördüğünü belirtti.

Esad ise toplantıların verimli geçmesi için Suriye ve Rusya arasında koordinasyon ve ön planlama üzerine inşa edilmesi gerektiğini kaydetti. Suriye lideri, görüşmelerde somut sonuçlara ulaşmak için Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonları ve muhalif gruplara desteği sona erdirmesi gerektiğini ifade etti.