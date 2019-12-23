  • BIST 112.175
  • Altın 283,989
  • Dolar 5,9464
  • Euro 6,5956
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Suriye: Türkiye, ABD ve İsrail’in komplosuyla karşı karşıyayız

» »
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye, ABD ve İsrail’i komploculukla suçladı.
Suriye: Türkiye, ABD ve İsrail’in komplosuyla karşı karşıyayız

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye, ABD ve İsrail'i Şam'ın terörle mücadele çabalarını engellemek için komplo içinde olmakla suçladı.

Şam'da düzenlenen 12'nci Suriye-Rus Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde konuşan Muallim, "ABD, Türkiye ve düşman İsrail, Suriye'nin terörle mücadelesini, özellikle de El Nusra'ya karşı mücadeleyi engellemek için ülkemize karşı komplo kurmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Suriye'nin, "ülkenin kuzeyinde  Türkiye'nin saldırganlığı ile karşı karşıya bulunduğunu" söyleyen Muallim, ayrıca ABD'nin Suriye petrolünü metodik olarak yağmalama çabası içinde olduğunu, birkaç gün önce Humus'taki petrol tesislerine saldırmak üzere İHA'lar gönderdiğini kaydetti. Muallim, İsrail'in de Pazar akşamı Şam ve çevresine roket saldırıları düzenlediğine işaret etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise iki ülke arasında ilişkilerin dinamik bir şekilde geliştiğini belirterek terör örgütlerini tamamen yok etme amacıyla yürütülen savaşta devam eden koordinasyon ve işbirliğinin ikili işbirliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Suriye'nin istikrarı yeniden kurma, yeniden imar ve büyük ekonomik projeler başlatma noktasına doğrı bir geçiş döneminde olduğunu belirten Lavrov, uluslararası camiaya Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme süreçlerine yardım etmeleri ve insani yardımların planlamasında Suriye'deki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurmaları çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Suriye’yi görüştü19 Aralık 2019 Perşembe 10:19
  • İsrail Mısır'a doğalgaz ihracatına başlıyor18 Aralık 2019 Çarşamba 11:13
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Ülkeler mülteci krizleri konusunda sorumluluğu paylaşmak için daha fazlasını yapmalı17 Aralık 2019 Salı 17:11
  • Erdoğan Cenevre'de: Petrol kuyularını korumaya harcanan çaba varil bombalarından kaçan çocuklara harcanmamıştır17 Aralık 2019 Salı 17:02
  • 2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu17 Aralık 2019 Salı 12:24
  • Finlandiya Başbakanı Marin: Suriye’deki IŞİD’lierin çocuklarını geri getirmeye çalışacağız17 Aralık 2019 Salı 11:41
  • Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 48 protestocu kayboldu16 Aralık 2019 Pazartesi 16:10
  • Netanyahu'nun partisinden yüzlerce kişi başkanlık seçimi öncesi ihraç edilecek16 Aralık 2019 Pazartesi 16:09
  • Esed rejimi ve YPG arasında birleşme pazarlığı sürüyor14 Aralık 2019 Cumartesi 13:53
  • Times: Türkiye, üçüncü sondaj gemisini göndererek AB'ye meydan okuyacak10 Aralık 2019 Salı 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti