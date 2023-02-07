Suriye'de deprem felaketinin ikinci günü: "IŞİD militanları Afrin'deki cezaevinden kaçtı"

Suriye devlet haber ajansı SANA; Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus'ta deprem yüzünden en az 812 kişinin öldüğünü, 1449 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Beyaz Baretliler de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde ölenlerin sayısını en az 790 olarak verdi. Aynı açıklamada 2 bin 200 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Son rakamlar ölü sayısının 1602'ye ulaştığını ortaya koyuyor.

AFP'nin bölgedeki kaynaklarından aldığı habere göre Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgede yer alan bir cezaevinde tutulan mahkumlar, depremin ardından başkaldırdı. Binada çatlakların meydana geldiğini bildiren kaynaklardan biri şöyle konuştu:

Depremden Raco da etkilendi ve mahkumlar isyana başlayarak hapishaneyi kısmen kontrol altına aldı. IŞİD militanı olduğu düşünülen yaklaşık 20 mahkum kaçtı.

Fransız haber ajansı, Afrin'e bağlı Raco'daki hapishanede kalan 2 bine yakın kişiden 1300'ünün IŞİD'li olduğunu bildirdi. Çatı yapısını Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) de pek çok kişi cezaevinde bulunuyor.

Birleşik Krallık merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu kaçışı olmasa da isyanı doğruladı.