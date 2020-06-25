Suriye'de Türk Lirası kullanılmaya başlandı: Suriye poundu yüzde 70 değer kaybetti

Wall Street Journal Suriye'de Türk Lirası kullanılmaya başlandığını yazdı.

Suriye’nin kuzeyinde Türk lirası kullanımının Suriye poundunu geçtiğini yazan gazeteye göre, bölgede yaşayan birçok insan gündelik hayatında Türk Lirası'nı kullanıyor.

'Şok oldum'

Wall Street Journal'a konuşan yazılım mühendisi Malek Tarboush, “Yemek yediğim restoranda Türk lirası kabul ettiklerini görünce şok oldum.Türk lirasının artık kalıcı olarak değiştirildiğini görüyorum. Suriye poundu artık eskisi gibi geri dönemez” ifadelerini kullandı.

'Ankara geçen ay gönderdi'

Gazeteye konuşan SETA görevlisi Ömer Özkızılcık, “Ankara Türk liralarını İdlib’e ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer bölgelere geçen ay gönderdi. Türk lirası döviz bürolarına ve postahanelere gönderildi. Suriyeliler Suriye poundu ve bazen de ABD dolarını Türk lirasına değiştirmeye başladılar” dedi.

Ayrıca Wall Street Journal, Türkiye'nin Suriye'deki ekonomik belirsizlikten yararlanmak için Türk Lirası'nı piyasaya sürdüğünü yazdı.

Suriye Pound'u yüzde 70 değer kaybetti

Yine gazete yer alan bilgilere göre, Suriye’nin yaklaşık yüzde 5’lik bir bölümünü kontrolü altına alan Türkiye, Suriyeli muhaliflere ve bürokratlara TL cinsi üzerinden ödemeler yapıyor.

Gazete, ''Suriye poundu bu yıl eridi. Bu yılın başından beri yüzde 70 değer kaybetti. Türk lirası ise bu yılın başında yüzde 16 değer kaybetti'' yorumunu da yaptı.

Merkez Bankası: Haberimiz yok

Türkiye Merkez Bankası ve Ekonomi Bakanlığı Türk Lirası'nın oraya nasıl ulaştığına dair bir bilgileri olmadığını duyurdu.