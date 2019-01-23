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Suriye'den İsrail'e sert yanıt: Biz de Tel Aviv Havalimanı'nı vururuz

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Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına son vermesi için çaba sarfetmemesi nedeniyle BMGK’ya tepki gösterdi.
Suriye'den İsrail'e sert yanıt: Biz de Tel Aviv Havalimanı'nı vururuz

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına son vermesi için çaba sarfetmemesi nedeniyle BMGK’ya tepki gösterdi.

BMGK toplantısında konuşan Caferi “BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarını durdurma vakti gelmedi mi? Ya da BMGK’daki savaş kurucuların dikkatini çekmek için kendimizi savunmaya yönelik meşru hakkımızı kullanıp İsrail’in Şam Uluslararası Sivil Havalimanı’na yönelik saldırganlığına Tel Aviv Havalimanı’nı vurarak mı karşılık vermeliyiz?” dedi.

BMGK’ya İsrail’in Suriye’nin egemenliğine yönelik bu ihlalleri durdurma çağrısı yapan Caferi, Fransa, İngiltere ve ABD’yi, İsrail’in saldırganlığını onaylamakla suçladı.

Caferi, Suriye’nin İsrail tarafından işgal edilen Golan Tepeleri de dahil olmak üzere kaybettiği topraklar üzerinde tam hakimiyet sağlamayı planladığını kaydetti.

Caferi “İşgal altındaki Golan üzerinde egemenlik kurmak Suriye’nin müzakereye konu olmayan daimi hakkıdır” dedi.

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