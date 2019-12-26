Suriye'den son dakika Akdeniz hamlesi! Rusya da Akdeniz'de sondaja başladı...

Akdeniz yaşanan son dakika gelişmelerine bir yenisi daha eklendi... Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz yataklarında sondaj çalışmalarını başlattıklarını belirtti.
Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan Şaban, ''Bunu ilk kez söylüyorum, Suriye, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz’de petrol ve gaz arama çalışmalarını başlattı'' dedi.
Şaban, Suriye yönetiminin bu sürece hazırlık çalışmalarını birkaç yıl önce başlattığını kaydetti.
MUTABAKAT İMZALANMIŞTI
Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.
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