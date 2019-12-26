  • BIST 114.350
  • Altın 287,294
  • Dolar 5,9347
  • Euro 6,5842
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Suriye'den son dakika Akdeniz hamlesi! Rusya da Akdeniz'de sondaja başladı...

» »
Suriye'den son dakika Akdeniz hamlesi! Rusya da Akdeniz'de sondaja başladı...
Suriye'den son dakika Akdeniz hamlesi! Rusya da Akdeniz'de sondaja başladı...

Akdeniz yaşanan son dakika gelişmelerine bir yenisi daha eklendi... Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz yataklarında sondaj çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonuna konuşan Şaban, ''Bunu ilk kez söylüyorum, Suriye, Rus şirketlerle birlikte Akdeniz’de petrol ve gaz arama çalışmalarını başlattı'' dedi. 

Şaban, Suriye yönetiminin bu sürece hazırlık çalışmalarını birkaç yıl önce başlattığını kaydetti.

MUTABAKAT İMZALANMIŞTI

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

uhret_1576936242_0743.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı bu akşam ‘Basın Resepsiyonu’ düzenliyor26 Aralık 2019 Perşembe 10:21
  • Akıncı bu akşam ‘Basın Resepsiyonu’ düzenliyor26 Aralık 2019 Perşembe 09:33
  • Yağışlı hava yılbaşına kadar sürecek....26 Aralık 2019 Perşembe 09:29
  • Kahvedeki Başbakanlar ve Kıbrıs sorunu! - Erkut YILMABAŞAR yazdı...26 Aralık 2019 Perşembe 09:27
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!26 Aralık 2019 Perşembe 08:00
  • Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervi belli oldu25 Aralık 2019 Çarşamba 22:00
  • "Ben bu işi yapabilirim”25 Aralık 2019 Çarşamba 21:21
  • Avcıların, avladıkları hayvanları sosyal medyada paylaşması yasaklanıyor25 Aralık 2019 Çarşamba 21:19
  • Yazar Hasan Çakmak Gazimağusa-Lefkoşa Anayolunda Kaza Geçirdi25 Aralık 2019 Çarşamba 20:22
  • Esra Korcan’ın Ölümüne Sebep Olan Şahısa 2 Gün Tutukluluk25 Aralık 2019 Çarşamba 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti