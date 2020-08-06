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“Surlariçi Şehir Müzesi” (Walled City Museum) Kurulumuna Başlandı...

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“Surlariçi Şehir Müzesi” (Walled City Museum) Kurulumuna Başlandı...
“Surlariçi Şehir Müzesi” (Walled City Museum) Kurulumuna Başlandı...

Ülkenin kültür-sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak, sanat ve sanatçıya verilen değerin artmasında rol oynayacak yatırımlar yapan Yakın Doğu Üniversitesi sanatseverleri “Surlariçi Şehir Müzesi” (Walled City Museum) ile buluşturuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesinin girişimi ile Girne Kapısındaki eski Ziraat Bankası binasının yeniden restore edilmesiyle hizmete girecek olan müze, Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecek. Müdürlüğünü sanatçı Rana Amrahova’nın yapacağı müzeyi ziyarete gelen misafirler, tarihi solumanın mutluluğunu yaşayarak, kültürel köklerine bağlılık duygusunu yaşama fırsatı bulacaklar.

Modern Sanat Koleksiyonları Bir Araya Getirilecek...

Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) Müdürü Rana Amrahova yaptığı açıklamada, müzenin modern, çağdaş ve yerel kültürle bütünleşen bir sanat anlayışıyla sürdürülebilir ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakmak, sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonu ile kurulduğunu söyledi.

Amrahova, “Surlariçi Şehir Müzesi’nde (Walled City Museum); yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler, fotoğraf, heykel, seramik ve nadide eserler yer alacak. Müzede ayrıca, süreli ve sürekli sergiler de izlenebilecek” dedi.

Altın Tozu Süsleme ile Barış Harekatı ve Lefkoşa’nın Fethi Resmedilecek...

Sanat severlerin yeni sanat duraklarından biri olacak olan  müzenin iç tasarımı da eşsiz bir görsel şölene sahip olurken, değerlerimizin korunması adına önemli bir misyona öncülük edecek. Müze tavanlarına altın tozu kullanılarak 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile Lefkoşa’nın Fethi resmedilecek.

Rana Amrahova: “Toplumda Entellektüel Bakış ve Kültür Birikimi Geliştirmeye Hizmet Eden Bir Müze Kuruluyor...”

Yakın Doğu Üniversitesinin kuruluşundan bu yana kültür ve sanatı, bilimsel çalışmalarla ve toplumsal fayda odaklı projelerle bütünlük içinde yürütmeyi ilke edindiğini dile getiren Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) Rana Amrahova, yeni sanat müzesinin, sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirilmesinde öncülük etmesinin yanı sıra, toplumsal bütünlüğün büyümesine de ortam yaratacağında olduğunu söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesinin  parçalanmaz bir bütünlük olarak nitelenen sanatın bütünleştirici ve birleştirici gücünü kullanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sanat temsili ile geniş bir platforma ev sahipliği yapmasının ve uluslararası ortak anlayışa yeni bir ivme kazandırmasına aracı olduğunu ifade eden Amrahova, “Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum), Lefkoşa kentinin kültürel, tarihsel, sosyal zenginliğinin tanıtılmasına olanak sağlamak, toplumun varlığının kalıcılaşması, ürettiği değerlerin biriktirilmesi ve kendilerinden sonra gelecek kuşaklara ışık tutmak için tasarlandı. Müzenin tavanına 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ve Lefkoşanın Fethi resmedilerek hem geçmişin izleri görsel bir şölen ile hafızalara kazınacak, hem de toplumun geçmişteki yaşanmışlıklarıyla tarihe ışık tutulacak. Ayrıca, müze ziyaretçileri köklerine ait aidiyet olgusunu yaşama fırsatı bulacak” sözlerini kullandı.

Girne Kapısındaki eski Ziraat Bankası binasının yeniden restore edilerek müzenin kurulmaya başladığını dile getiren Rana Amrahova, müzenin eser bakımından da son derece zengin bir koleksiyona sahip olacağını belirtti. 

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