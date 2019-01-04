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Süt bedelleri ödeniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlğıı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Kasım 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.
Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-30 Kasım 2018 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-30 Kasım 2018 döneminde SÜTEK’e süt veren 699 üretici için toplam 14,949,470.90 TL’lik olan ödeme üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.

Ödeme günü 5 Ocak 2019 hafta sonuna denk geldiğinden, çiğ süt bedelleri 4 Ocak 2019 tarihinde bugün üreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.

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