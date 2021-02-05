Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01- 15 Aralık 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik kısmı bugün ödüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01- 15 Aralık 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik kısmı bugün ödüyor. Pandemiden dolayı ödemenin yüzde 50’lik kısmı gerçekleşmiştir.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 01 - 15 Aralık 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 648 üretici için toplam 18,513,723.69 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik, (9,256,861.85 TL) kısmı 05 Şubat 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, 16-31 Aralık 2020 ödemesi 15 Şubat 2021 sonrasına ertelenmiştir.