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Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak Covid-19 önlemlerini açıkladı

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Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak Covid-19 önlemlerini açıkladı
Suudi Arabistan hac sırasında uygulanacak Covid-19 önlemlerini açıkladı

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için alınan sağlık önlemlerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, hac sırasında ibadet mekanlarında günde 10 defa sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirileceği, bunun için 3 vardiya halinde günde 3 bin 500 işçinin çalışacağı belirtildi.

Önlemler kapsamında, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın tamamının, tavaf ve say alanlarının sterilize edilmesinin yanı sıra tavaf ve say sırasında sosyal mesafenin korunacağı, hacı adaylarının bu alanlara sınırlı sayıda gruplar halinde alınacağı ve termal kameraların sayısının da artırılacağı kaydedildi.

Kabenin örtüsünün de bu yıl Covid-19 önlemlerine uygun şekilde değiştirileceğine işaret edilen açıklamada, konuya ilişkin detay verilmedi.

Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle hac ibadeti sırasında ilk defa bu tür önlemler alınıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KURBAN BAYRAMI 31 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Öte yandan Suudi Arabistan, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 31 Temmuz Cuma olduğunu duyurdu.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, 22 Temmuz Çarşamba'nın zilhicce ayının (hac ayı) ilk günü olduğu bildirildi.

Buna göre hicri takvime göre zilhicce ayının dokuzuncu günü olan 30 Temmuz'un arife, onuncu günü olan 31 Temmuz'un da Kurban Bayramı'nın birinci günü olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, geçen ay Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

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