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Suudi Arabistan'ın Türk mallarına boykotu resmiyet kazandı

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TİM, üyelerine gönderdiği mesajda bazı malların ihracının durdurulduğunu belirtti
Suudi Arabistan'ın Türk mallarına boykotu resmiyet kazandı

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına karşı aylardır süren gayri resmi boykotunun ardından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üyelerine gönderilen bir yazıya göre Suudi Arabistan Türkiye'den kırmızı/beyaz et ve ürünlerinin yanı sıra yumurta, bal ve süt gibi ürünlerin ithalatını resmi olarak da askıya aldı.

Ankara ve Riyad arasındaki ilişkilerin gerilmesinin ardından Körfez ülkesinin iş insanlarından Türk mallarına boykot çağrıları gelirken; Türk ihracatçılar, Suudi Arabistan'a mal göndermekte zorluklar yaşadığını rapor etmeye başlamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Türk ürünlerinin gayri resmî boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok. Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz" şeklinde konuşmuştu.

Bazı ürünlerin ihracı resmen durduruldu

Her ne kadar Suud yönetiminden resmi bir boykot olmadığı açıklaması gelse de İhracatçılar Meclisi üyelerine gönderdiği elektronik postada Ticaret Bakanlığı'ndan bazı ürünlerin Suudi Arabistan'a ihracının durdurulduğu bilgisinin iletildiği aktarıldı.

Reuters haber ajansının haberine göre elektronik postada, "Ülkemizden kırmızı et ve ürünleri, beyaz et ve ürünleri, su ürünleri, yumurta, bal ve ürünleri, süt ve anne sütü alternatifleri gibi ürünlerin ithalatı 15 Kasım itibariyle durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, yılın ilk 10 ayında Suudi Arabistan'a yapılan ihracatın yüzde 16 düşerek 2,23 milyar dolara gerilediğini açıklamıştı.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Riyad'ın Türk ürünlerine herhangi resmi bir boykotu olmadığında ısrarcı olduğunu aktarmıştı

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