  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

T.C.MSB'den 'Emekli Amiraller' açıklaması

»
Milli Savunma Bakanlığı 104 amiralin imzacısı olduğu bildiriye yönelik 'düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır' dedi.
T.C.MSB'den 'Emekli Amiraller' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında açılan tartışmalara ve 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin tepkilerine dari bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." denildi.

Şimdiye kadar ne oldu?

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 104 emekli amiral Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki göstererek sözleşmenin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı bildiride 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."

Metin AKP ve Saray çevreleri tarafından yoğun tepki topladı ve "darbe dönemlerini çağrıştırmakla" suçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

MHP Lideri Bahçeli emekli amirallerin "rütbelerinin sökülmesi" gerektiğini söylerken Jandarma Genel Komutanlığı'ysa bildirinin "devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizlik" olduğunu söylemişti.

Emekli amirallerin açıklaması hakkında resen soruşturma açıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyeye ulaştı03 Nisan 2021 Cumartesi 23:45
  • Sözcü yazarı Muratoğlu: Ziraat Bankası logosuna başak yerine ampul koysun!03 Nisan 2021 Cumartesi 23:00
  • Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!03 Nisan 2021 Cumartesi 22:30
  • Hayvansever hemşire sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor03 Nisan 2021 Cumartesi 21:15
  • Babacan: Açıklamazsanız, biz o kayıtları açıp göstereceğiz03 Nisan 2021 Cumartesi 20:50
  • PTT, 'En İyi Avrupa Pulu Yarışması'nda birinci oldu03 Nisan 2021 Cumartesi 20:45
  • Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Salgın yönetimi bizim kontrolümüzde olsaydı bugünkü durumu yaşamazdık03 Nisan 2021 Cumartesi 20:32
  • Türkiye'de Koronavirüs | 186 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 45 bine yaklaştı!03 Nisan 2021 Cumartesi 20:31
  • Dolardaki ve faizdeki artış otomobil satışlarında rekor getirdi03 Nisan 2021 Cumartesi 20:00
  • Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı geçişlerine destek suçlaması03 Nisan 2021 Cumartesi 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti