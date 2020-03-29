  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

T.C. Sağlık Bakanlığı koronavirüs ölüm sayılarını gizliyor mu?

»
T.C. Sağlık Bakanlığı koronavirüs ölüm sayılarını gizliyor mu?
T.C. Sağlık Bakanlığı koronavirüs ölüm sayılarını gizliyor mu?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısını günlük olarak açıklarken, dün 16 ölüm yaşandığını duyurmuştu. Ancak e-devlet üzerinden ulaşılan İstanbul verileri, sadece bu kentte 'Kovid-19' tanılı 20 ölüm yaşandığını gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısını günlük olarak açıklarken, bu verilerin güvenilirliğine ilişkin büyük soru işareti yaratan veriler ortaya çıktı.

E-devlet üzerinden ulaşılan İstanbul'a ilişkin günlük veriler, sadece dün 'Kovid-19' tanılı 20 ölüm yaşandığını gösterirken, Bakanlık dün ülke genelinde 16 ölüm açıklamıştı.

E-devlet üzerinden ulaşılan İstanbul'un günlük ölüm verilerine göre 25 Mart'ta yaşanan 7 ölüm "Kovid-19" tanılı. O gün ülke genelindeki ölüm sayısı 15 olarak açıklanmıştı.

BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI SAYIDAN DAHA FAZLA ÖLÜM

Yine devletin resmi sitesinde yer alan veriye göre İstanbul'da 27 Mart'ta yaşanan 12 ölüm Kovid-19 tanılı.

Bu sayı 28 Mart'ta, yani dün ise 20'ye yükseldi. Oysa Bakan Koca'nın dün için açıkladığı ülke geneli ölüm sayısı 16'ydı.

Yine aynı sitede yer alan veriye göre, bugün yaşanan 10 ölüm, yine Kovid-19 tanılı olarak kayıtlara geçmiş durumda.

GENELGEYLE Mİ İLGİLİ? 'OLASI-KESİN TANILAR'

Öte yandan 21 Mart'ta açıklanan koronavirüsten ölenlerin defin işlemlerine ilişkin genelgenin bu tanılarla ilişkili olabileceği de iddia ediliyor.

Söz konusu genelgede, "Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu, ölen kişinin olası-kesin kovid-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük-yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır" ifadesi yer alıyordu, yani kesin ve olası tanılarla ilgili benzer bir kod girilmiş olabileceği öne sürülüyor.

Sisteme şu an erişimde sorun yaşanırken, Bakanlığın ve İBB'nin açıklaması merak konusu.

 

E-devlet uygulaması üzerinden 28 Mart tarihli sorgu sayfası

ekran_resmi_2020-03-29_19.33.12.png

Sisteme şu an erişim sağlanamıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TR- MHP’den hükümete çağrı: Virüs yayıyor, derhal durdurun29 Mart 2020 Pazar 17:18
  • Netflix Türkiye hesap açıklamasını değiştirdi: Nekşfliş29 Mart 2020 Pazar 15:52
  • Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Hastalığın en üst seviyeye ulaşması an meselesi29 Mart 2020 Pazar 15:48
  • “Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!29 Mart 2020 Pazar 15:43
  • İstanbul'da ‘Corona’ vakasına giden ambulansa saldırı29 Mart 2020 Pazar 15:38
  • MEB Bakanı Ziya Selçuk: LGS'de erteleme planı yok29 Mart 2020 Pazar 14:42
  • Ekonomide yeni ikilem: Para basmak mı, IMF mi?29 Mart 2020 Pazar 10:56
  • İstanbul'da çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak29 Mart 2020 Pazar 10:46
  • Türkiye’de koronavirüsten can kaybı 108 oldu28 Mart 2020 Cumartesi 22:19
  • Türkiye'de 16 kişi daha hayatını kaybetti28 Mart 2020 Cumartesi 20:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti