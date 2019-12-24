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Taçoy Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak

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Kazakistanlı sanatçı Daurenbek Beknazarov’a ait 21 eser ile Bahrom İsmatov’a ait 22 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından 26 Aralık 2019 Perşembe günü açılacak
Taçoy Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kazakistanlı sanatçı Daurenbek Beknazarov’a ait 21 eser ile Bahrom İsmatov’a ait 22 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi 26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 08.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda yer alacak.

 

Daurenbek Beknazarov Kimdir?

 

20 Ağustos 1987'de Güney Kazakistan bölgesi Rabat köyünde doğdu. 2001-2004 yıllarında Şımkent Sanat Okulu’nda okudu. 2004-2007 yıllarında Kasteev Sanat Meslek Okulu’nda eğitim aldı. 2007-2012 yıllarında Jurgenov Sanat Akademisi’nin Anıtsal Sanat Bölümü’nde eğitim gördü. 2013-2015 yıllar arasında aynı akademide 'heykeltraş' yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı zamanda Malik Mukanov, Gaziz Yeşkenov ve Aydar Jamkhanov’un atölyesinde çalıştı. Sanatçılarla birlikte Almaty şehrin metro istasyonlarına dekorasyon yapmıştır. 2014'ten itibaren Jurgenov Sanat Akademisi’nde öğretim görevlisidir. 

2004- 'Dünya çocukları çizer- Kazakistan' - onursal sertifika

2007- 'Jas Orken' Genç Tasarımcıları Festivali - onursal sertifika

2009 - 'Shabyt' XII.nci Uluslararası Yetenekli Gençler Festivali katılımcısı

2009 - 'Vitraj' sanat sergisi katılımcı

2011- Kazakistan Bağımsızlık Günü’ne adanmış sergisi katılımcısı ve onursal diploma sahibi

2012- 'Kıtayı birleştiren sanattır' sanat albüme katkılarından dolayı onursal belge sahibi

Bahrom Ismatov Kimdir?

1979'da Tacikistan Cumhuriyeti’nin Duşanbe şehrinde doğdu. 1998 yılında Duşanbe kentinde bulunan Olimov Cumhuriyet Sanat Koleji'nin Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü’nden mezun oldu.  2004 yılından itibaren Tursunzade Tacik Devlet Sanat Enstitüsü’nde şövale resim dersi vermektedir. Tacikistan Sanatçılar Birliği’nin üyesidir.

Duşambe kentinde düzenlenmiş olan «Suruş 2001» ve «Suruş 2002» gibi ulusal ve uluslararası sergilerin katılımcısıdır. 2003 yılında, Moskova'daki Uluslararası Sanatçılar Birliği Konfederasyonu'nun 10. yıldönümüne adanmış "Uluslar Sanatı" adlı uluslararası sanat sergisinde yer aldı. 2004 yılında Moskova'da düzenlenen «Ekoloji» sergisine katıldı. 2008 yılında Baktriya adlı kültür merkezinde bir sergiye katıldı, ayrıca Astana’da düzenlenen «Gençlik» projesinde yer aldı. 2009 yılında Bakü şehrinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Gençlik Günleri’ne katıldı. 2011 yılında Duşanbe'de “Navruz” kişisel sergisini açtı.

2016 yılında, Duşanbe şehrinde, Siren Hotel'de kişisel bir sergi ve Oluşturma adlı İş Merkezi binasında kişisel bir sergi düzenledi. Ayrıca Belarus Cumhuriyeti'nin Minsk kentinde düzenlenen Tacikistan Kültür Günleri'ne katıldı. Eserleri Avrupa ve Asya ülkelerinde birçok özel koleksiyonda yer almaktadır.

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