  • BIST 3.272,57
  • Altın 975.968
  • Dolar 18.4447
  • Euro 17.868
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin 12. Genel Kurulu’na katıldı

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk ElektrikMüteahhitleri Birliği’nin 12. Genel Kurulu’na katıldı.
Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin 12. Genel Kurulu’na katıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne verilen arazi konusuna değinerek bu konuda haberi olması halinde farklı bir tavır içerisine girmiş olacağını söyledi.

Taçoy “Hep hayalimdi bu bölgede bir Taşeronlar Birliği’ne bir de Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne yapmış olduğum Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dönemimde araziler verdim. Bu arazileri vermemin tek bir nedeni vardı; Ülkemizde her geçen gün yabancı uyruklu çalışan sayısı artıyor.

Ancak bunun gibi meslekler ki güvenlik unsurunu içerir ve belli bir lisans gerektirir, buna sahip çıkabilecek, geleceği yetiştirecek imkanları sağlamamız ve onlara haklarının verilmesi gerekir. Ben bu düşüncemden vazgeçmedim” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak çalışma yaşamına ilişkin denetimleri artırdıklarını söyleyen Taçoy, haksız rekabeti önlemek için kayıtsız çalışanları kayıt altına almak ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları adına denetlemeler geçekleştirildiğini anlattı. Taçoy, Denetimlerin ceza yazmak için değil, haksız rekabeti önlemek ve iş güvenliğini artırmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Taçoy, meslek hastalıklarının denetlenmesi için meslek hastalıkları tabibinden hizmet satın alınması için başvuruda bulunduğunu da belirtti. Hükümet olarak, amaçlarının yerli işgücünü desteleyecek projeleri ortaya koymak olduğunu kaydeden Bakan Taçoy, bu çerçevede imzalanmış birkaç tane projeleri olduğunu anlattı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay'ın Bugünkü Manşeti.... 26 Eylül 2022 Pazartesi26 Eylül 2022 Pazartesi 08:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar yurda dönüyor26 Eylül 2022 Pazartesi 08:34
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar26 Eylül 2022 Pazartesi 08:11
  • Ercan-Yonca Kavşağı arasında kaza...25 Eylül 2022 Pazar 19:37
  • Hasipoğlu: Rumların mal iadesinde başarılı olamayacakları tescillendi25 Eylül 2022 Pazar 17:39
  • Özersay: “TMK’nın çalıştırılması artık daha da önemli”25 Eylül 2022 Pazar 16:52
  • TIP-İŞ, yarından itibaren eylemlilik sürecine giriyor…25 Eylül 2022 Pazar 16:49
  • Arıklı: Biz Olmadan da Bu Hükümet Devam Eder25 Eylül 2022 Pazar 16:47
  • Tabipler Odası Başkanı Dr. Ömer Taşargöl oldu25 Eylül 2022 Pazar 16:40
  • Candan, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü25 Eylül 2022 Pazar 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti