Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin 12. Genel Kurulu’na katıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne verilen arazi konusuna değinerek bu konuda haberi olması halinde farklı bir tavır içerisine girmiş olacağını söyledi.

Taçoy “Hep hayalimdi bu bölgede bir Taşeronlar Birliği’ne bir de Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne yapmış olduğum Ekonomi ve Enerji Bakanlığı dönemimde araziler verdim. Bu arazileri vermemin tek bir nedeni vardı; Ülkemizde her geçen gün yabancı uyruklu çalışan sayısı artıyor.

Ancak bunun gibi meslekler ki güvenlik unsurunu içerir ve belli bir lisans gerektirir, buna sahip çıkabilecek, geleceği yetiştirecek imkanları sağlamamız ve onlara haklarının verilmesi gerekir. Ben bu düşüncemden vazgeçmedim” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak çalışma yaşamına ilişkin denetimleri artırdıklarını söyleyen Taçoy, haksız rekabeti önlemek için kayıtsız çalışanları kayıt altına almak ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları adına denetlemeler geçekleştirildiğini anlattı. Taçoy, Denetimlerin ceza yazmak için değil, haksız rekabeti önlemek ve iş güvenliğini artırmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Taçoy, meslek hastalıklarının denetlenmesi için meslek hastalıkları tabibinden hizmet satın alınması için başvuruda bulunduğunu da belirtti. Hükümet olarak, amaçlarının yerli işgücünü desteleyecek projeleri ortaya koymak olduğunu kaydeden Bakan Taçoy, bu çerçevede imzalanmış birkaç tane projeleri olduğunu anlattı.