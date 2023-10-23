  • BIST 7510.68
  • Altın 1782.68
  • Dolar 28.0447
  • Euro 29.6984
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail, gece boyu Gazze'yi bombalamayı sürdürdü

Tahran’da 3+3 formatıyla bölge ülkeleri dışişleri bakanları bir araya gelecek

» »
İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran’ın ev sahipliğindeki toplantıya Rusya, Ermenistan, İran ve Türkiye ve Azerbaycan’ın dışişleri bakanları seviyesinde katılacağını teyit etti.
Tahran’da 3+3 formatıyla bölge ülkeleri dışişleri bakanları bir araya gelecek

İran, bölge ülkeleri Rusya, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan dışişleri bakanlarının katılımıyla başkent Tahran’da 3+3 formatıyla bölgesele konuların ele alınacağı bir toplantı düzenleneceği açıkladı.

Gürcistan, 2021 yılı aralık ayındaki ilk toplantıya davetli olmasına rağmen katılmamıştı. Gürcistan’ın yarınki toplantıya katılıp katılmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Bununla birlikte İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran’ın ev sahipliğindeki toplantıya Rusya, Ermenistan, İran ve Türkiye ve Azerbaycan’ın dışişleri bakanları seviyesinde katılacağını teyit etti.

İran devlet haber ajansı IRNA tarafından daha önce yapılan açıklamada, Türkiye'nin girişimiyle başlayan ve Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran ile Gürcistan dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun 23 Ekim'de Tahran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Bölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile oluşturulan, Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren platformun pazartesi günkü oturumunda Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konuları masaya yatırılacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ’da gerilimin düşürülmesini hedefleyen barış müzakereleri görüşmelerin ana gündeme maddesini oluşturacak.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda birlikte Orta Doğu’da tırmanan gerilimin de yarınki toplantıda ele alınması bekleniyor.

Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakan yardımcıları katılmış ancak, Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail ordusu: Gazze'ye yakıt girmeyecek21 Ekim 2023 Cumartesi 16:32
  • BM: Gazze'de hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısı 16'ya yükseldi20 Ekim 2023 Cuma 17:45
  • Guterres: Yardım tırları en hızlı şekilde Gazze'ye hareket etmeli20 Ekim 2023 Cuma 16:43
  • Filistinli yetkililer: Gazze'de ölü sayısı 4 bini geçti20 Ekim 2023 Cuma 16:41
  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Filistin'de büyükelçilik açacağız20 Ekim 2023 Cuma 09:18
  • Biden'dan İsrail'e destek: Kongre'ye acil bütçe talebinde bulunacağım20 Ekim 2023 Cuma 08:50
  • Gazze’de ölenlerin üçte ikisi çocuk ve kadın20 Ekim 2023 Cuma 08:25
  • Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi Başkanı: İsrail soykırım planı uyguluyor20 Ekim 2023 Cuma 08:24
  • İsrail hastanenin ardından ibadethaneleri hedef aldı20 Ekim 2023 Cuma 08:23
  • Kudüs'teki patrikler ve kilise başkanları İsrail'in hastane saldırısını kınadı19 Ekim 2023 Perşembe 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti