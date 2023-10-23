Tahran’da 3+3 formatıyla bölge ülkeleri dışişleri bakanları bir araya gelecek

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran’ın ev sahipliğindeki toplantıya Rusya, Ermenistan, İran ve Türkiye ve Azerbaycan’ın dışişleri bakanları seviyesinde katılacağını teyit etti.

İran, bölge ülkeleri Rusya, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan dışişleri bakanlarının katılımıyla başkent Tahran’da 3+3 formatıyla bölgesele konuların ele alınacağı bir toplantı düzenleneceği açıkladı.

Gürcistan, 2021 yılı aralık ayındaki ilk toplantıya davetli olmasına rağmen katılmamıştı. Gürcistan’ın yarınki toplantıya katılıp katılmayacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Bununla birlikte İran’ın resmi haber ajansı IRNA, Tahran’ın ev sahipliğindeki toplantıya Rusya, Ermenistan, İran ve Türkiye ve Azerbaycan’ın dışişleri bakanları seviyesinde katılacağını teyit etti.

İran devlet haber ajansı IRNA tarafından daha önce yapılan açıklamada, Türkiye'nin girişimiyle başlayan ve Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran ile Gürcistan dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun 23 Ekim'de Tahran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Bölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile oluşturulan, Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren platformun pazartesi günkü oturumunda Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konuları masaya yatırılacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ’da gerilimin düşürülmesini hedefleyen barış müzakereleri görüşmelerin ana gündeme maddesini oluşturacak.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda birlikte Orta Doğu’da tırmanan gerilimin de yarınki toplantıda ele alınması bekleniyor.

Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakan yardımcıları katılmış ancak, Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklamıştı.