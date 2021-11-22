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Tahran'da "binlerce insan hayatını kaybeti"!

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İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin bir senede 3 bin 751 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.
Tahran'da "binlerce insan hayatını kaybeti"!

İran Sağlık Bakanlığı Hava Sağlığı ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Dr. Abbas Şahsuni, İranlı Öğrenciler Haber Ajansında (ISNA) yer alan açıklamasında hava kirliliğinin neden olduğu sorunlara ilişkin bilgi verdi.

Tahran'da geçen sene 3 bin 751 kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Şahsuni, bu sorunun her yıl yaşandığını ve temiz havayla ilgili çıkarılan kanunun uygulanmadığını söyledi.

Şahsuni, eski ve dizel otomobiller, motosikletler ve diğer yakıtların öncelikleri arasında yer aldığını ve en fazla bunların hava kirliliğine yol açtığını ifade etti.

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