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Talulah Riley, Elon Musk ile neden iki defa evlendiğini açıkladı

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Elon Musk ile iki defa evlenen Talulah Riley, evlilik kararları ve Musk ile ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Talulah Riley, Elon Musk ile neden iki defa evlendiğini açıkladı

Ünlü milyarder Elon Musk ile iki kez evlenen yazar ve oyuncu Talulah Riley, ilişkileriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Riley, ilki 2010’dan 2012’ye ve ikincisi 2013’ten 2016’ya kadar olan Musk ile iki evlilik yaşadı.

The Independent’a verdiği röportajda Riley, çiftin yeniden evlenme kararı hakkında şunları söyledi: “Açıkçası bunun garip göründüğünü anlıyorum. Ama o zamanlar mantıklıydı. Sanırım yeniden evlenmemizin nedeni, evlendikten sonra evli olmadan birlikte olmanın aptalca gelmesiydi. Bilirsin, bu bir alışkanlık gibi. ‘Bu benim kocam’ diyorduk. ‘Bu benim karım.’ ‘Ah, bekle, hayır, artık öyle değiliz. Yeniden öyle olsak iyi olur’ diye düşündük.”

“ONA KARŞI SONSUZ BİR SEVGİM VAR”

Riley, Musk ile çok derin bir aşk ve bağ paylaştığını söyledi ve ekledi: “O harika bir arkadaş. O bana bakıyor. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz ki bu gerçekten güzel. Ona karşı sonsuz bir sevgim var.”

Pride & Prejudice ve Westworld’ün 2007 uyarlaması St Trinian’da rol alan oyuncu evliliği sırasında kariyerine ara vermesiyle ilgili de şunları söyledi: “Elon harikaydı. Bel Air’deki bir malikanede ödüllü bir eş gibi tıkılıp kalmış gibi değildim, bu daha eğlenceli olamazdı. Tabii ki, başkaları için buna tanık oldum. Ama neyse ki, bu benim kaderim değildi.”

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