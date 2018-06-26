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Tansiyonu düştü kaza yaptı!

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Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı'nda Polat Paşa Camii yanında bulunan çemberde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Tansiyonu düştü kaza yaptı!

Kaza saat 11.00 sıralarında Eşref Bitlis Caddesi üzerinde seyir halin olan KH972 plakalı salon araç sürücüsü Sadık Kanatlı aniden tansiyonunun düşmesi sonucunda aracın hâkimiyetini kaybederek İsmet İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde olan NZ447Z plakalı kiralık araca çarparak takla arttı.

Hafif yaralan Sadık Kanatlı kaza sonrasında ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne götürülerek müşahide altına alındı. (MHA)

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