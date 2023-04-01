Tansu Çıdan cinayeti: iki kişiye 3'er yıl hapis cezası verildi

Güney Kıbrıs'ta Ağır Ceza Mahkemesi, dün yaptığı oturumunda, Güney Kıbrıs’taki merkezi cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada 27 Ekim 2022'de Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan'ın öldürülmesiyle ilgili iki kişiye 3'er yıl hapis cezası verdiği haber verildi.

Üç yıl hapis cezası verilen kişilerden birinin Türk vatandaşı, diğerinin de Suriyeli olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, üç yargıçtan oluşan Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, söz konusu kişilere cezaevinde uyuşturucu kullanmalarına bağlı olarak, 9 ve 6 aylık küçük cezalar verdiğini de belirtti.

3 yıl hapis cezası alan kişilerin, Çıdan cinayetinin yedi sanığı arasında bulunduğunu yazan gazete, bahse konu kişilerin bir önceki duruşmada, düşüncesiz, dikkatsiz veya tehlikeli bir hareket nedeniyle ölüme neden olmak ve uyuşturucu kullanmakla ilgili suçlarını kabul ettiklerini kaydetti.

Başlangıçta cinayetle suçlanan bu kişilerin artık 29 yaşındaki Veysi Batur aleyhinde iddia makamı tanığı olacaklarını kaydeden gazete, iddianameye göre, Batur’un, 41 yaşındaki Çıdan’a işkence edip öldürdüğünden bahsedildiğini anımsattı.