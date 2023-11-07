'Tarih hepimizi yargılayacak': Dünya Sağlık Örgütü başkanı Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm tarafları Gazze'de insani bir ateşkesi kabul etmeye ve "kalıcı barış için çalışmaya" çağırdı.

Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de bir aydır devam eden "yoğun bombardıman" sırasında 4.000'den fazlası çocuk olmak üzere 10.000 kişinin öldüğünü söyledi.

"Bu insanlık felaketi daha ne kadar sürecek?" diye soran Ghebreyesus, insani ateşkes ve Gazze'de tutulan rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineledi ve ekledi:

"Tarih hepimizi bu trajediyi sona erdirmek için yaptıklarımızla yargılayacak."

6 Kasım'da, aralarında DSÖ direktörünün de bulunduğu birçok Birleşmiş Milletler organının başkanı Gazze'de derhal insani ateşkes sağlanması için ortak bir çağrıda bulundu. "Artık yeter. Buna artık bir son verilmeli" denilen çağrı şöyle devam etti:

"Bütün bir nüfus kuşatma ve saldırı altında, hayatta kalmak için gerekli olan temel ihtiyaçlara erişimi engelleniyor, evleri, sığınakları, hastaneleri ve ibadet yerleri bombalanıyor. Bu kabul edilemez."