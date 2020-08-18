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Tarikat liderinden 'Devletin içerisinde bulunma' çağrısı: Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız

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Tarikat liderinden 'Devletin içerisinde bulunma' çağrısı: Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız
Tarikat liderinden 'Devletin içerisinde bulunma' çağrısı: Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız

Uşşaki tarikatı şeyhi Nurullah, müritlerine 'Devletin kontrol mekanizmaları içinde olmaları' çağrısı yaptı. Nurullah, “Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız” dedi.

Uşşaki isimli tarikat, devlet içerisinde kadrolaşma isteğini açıkça dile getirildi. Daha önce “Birinci Türkiye Cumhuriyeti son buldu” diyen Uşşaki Cemaati şeyhi Fatih Nurullah, müritlerine cemaatin Nurani TV adlı YouTube kanalında seslendi.

İslam devleti istedi

 “Sarık veya cübbe giymek, resmi işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusu üzerine Nurullah, müritlerine ‘sabırlı olun' dedi ve şu ifadeleri kullandı:

  • O kisveyi taşıyacağım diye devletten, hizmetten, ticaretten kopmak yok. Biz devleti, makamları bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor.
  • Hele İslami devlet olsun, en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya, Tayyip Bey ‘Bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı. Sarık ve cübbe de… Vakti gelir.
  • Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor.

Nurullah, 15 Temmuz sonrası “1. Türkiye Cumhuriyeti son buldu. 2. Osmanlı kuruluyor, Tayyip Bey birinci padişahımız olarak gözüküyor” demişti.

'Cumhuriyet değerlerine saldırılar hep görüyoruz'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, söz konusu ifadeleri eleştirerek “Bu ilk değil son da değil. Son dönemlerde benzer, Cumhuriyet ve Cumhuriyet değerlerine saldırılar hep görüyoruz. Burada beni çok üzen, Cumhuriyet savcılarının tutumu. Bunlar, bu gücü bu kurumlar işlemediği için alıyor. Eğer yargı ve gerçekten savcılar görevini yapmış olsalar bunlar bu cesarette bu cümleleri kullanabilecek durumda olmaz” dedi.

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