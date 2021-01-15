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Tarım Master Planı Detaylanırılarak, Geliştirilecek

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Ülkemiz tarımına yön verecek olan Tarım Master Planı’nın eylem planlarıyla detaylandırılarak, geliştirilmesi yönünde çalışma başlatılacağı açıklandı.
Tarım Master Planı Detaylanırılarak, Geliştirilecek

Ülkemiz tarımına yön verecek olan Tarım Master Planı’nın eylem planlarıyla detaylandırılarak, geliştirilmesi yönünde çalışma başlatılacağı açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Toplantı sırasında sektörün sıkıntıları ele alınarak, sorunların çözümüne yönelik işbirliği içinde hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda, 2017 yılında hazırlanan Tarım Master Planı’nın eylem planlarıyla desteklenerek geliştirilmesi, üretime ve ülkeye katkı yapmasının önemine değinildi. Birlik üyeleri, Tarım Master Planı doğrultusunda tarım arazilerinin korunması ve üretimin planlanması ile ilgili detaylı çalışma yapılması talebinde bulundular. Ayrıca, Tarım Master Planı ile ilgili birtakım öneriler paylaştılar.

Bakan Çavuşoğlu, Tarım Master Planı ile ilgili çalışmanın, 2017 yılında Bakan olduğu dönemde ülke tarımına yön verme hedefiyle hazırlandığını ancak uygulama aşamasına geçemeden hükümetten ayrıldıklarını anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, sözkonusu Planı’nın eylem planlarıyla detaylandırılarak, tarım sektöründe bölgesel bazda yapılacak çalışmalarla plansız üretimin önüne geçilebileceğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, Birlik üyelerinin önerilerini de olumlu bulduklarını ifade ederek, bu doğrultuda, karşılıklı işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. 

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