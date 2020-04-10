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Tartışılan Zoom uygulamasına Singapur'dan yasak: Davetsiz kullanıcılar derslere sızdı

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Tartışılan Zoom uygulamasına Singapur'dan yasak: Davetsiz kullanıcılar derslere sızdı
Tartışılan Zoom uygulamasına Singapur'dan yasak: Davetsiz kullanıcılar derslere sızdı

Singapur, Covid-19 salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde, güvenliği tartışmalı olan Zoom programının kullanılmasını yasakladı.

Eğitim Bakanlığı, kararına gerekçe olarak, online eğitimin ilk haftasında "çok ciddi hadiselerin" yaşanmasını gösterdi.

Yerel basın, videokonferans programının kullanıldığı esnada ekrana cinsel içerikli uygunsuz görüntüler ve yorumların yansıdığını yazmıştı.

Reuters'da yer alan habere göre Eğitim Bakanlığı, 'çok ciddi hadise' olarak tanımladığı olaylara ilişkin daha fazla ayrıntı vermezken, konunun incelendiğini ve gerekirse yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Bakanlık söz konusu güvenlik sorunları aydınlatılana kadar öğretmenlerin Zoom adlı programı kullanmasını yasakladı.

Almanya, Tayvan ve ABD'de de Zoom mercek altında

Salgın nedeniyle evde kalmak zorunda kaldığımız bu günlerde, okullar ve iş yerleri uzaktan eğitim ve evden çalışmayı uygulayabilmek için teknolojiden yararlanıp videokonferansa ağırlık verdi.

İnternet üzerinden toplantı imkanı tanıyan videokonferans aplikasyonu Zoom, en çok tercih edilen uygulama oldu ancak programda saptanan açıklar güvenlik endişelerini de arttırdı.

Sanal ortamda düzenlenen toplantılara davetsiz katılımcıların sızdığı ortaya çıkmıştı. Bu ve benzeri güvenlik açığı nedeniyle Tayvan ve Almanya Zoom'un kullanımına kısıtlama getirdi, Google da kurum içi bilgisayarlarda programın kullanılmasını yasakladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde de şifre ile girilebilen online dersler sırasında, Singapur da olduğu gibi öğrencilerin ekranlarına uygunsuz görüntülerin yansıdığı ortaya atılmıştı.

Türkiye'de de tartışma konusu

Türkiye'de uzaktan eğitimde, Zoom adlı programla ilgili yerel basında yer alan iddiaların ardından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın yasal çerçevede iş birliği yaparak kamuoyunda adı geçen programları kullandığını ve gereken tedbirlerin alındığını ifade etti.

Google Classroom ve Zoom gibi internet programlarını kullanıp kullanmayacaklarının sorulması üzerine Bakan Selçuk şöyle konuştu: "İnternette güvenlik ne ise bu tür programlar için de o. Önemli olan işlerimizin yürümesi. Güvenli şekilde profesyonel kullanım için de Milli Eğitim Bakanlığı gereken tedbirleri alıyor, merak etmeyin, bunları paylaşacağız. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na uymak, çocukların yüzlerini, soyadlarını vesaire gibi konulara dikkat etmek kaydıyla bu çalışmalar zaten yapılıyor. Burada uyarı, Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde dikkatli olunması gerektiği hususundaydı. Çünkü bu çocukların siber güvenlik açısından tehlikeye düşmesini istemeyiz."

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