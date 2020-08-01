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Tartışma yaratan Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez

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Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselbom, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine dair tartışma yaratacak ifadeler kullandı. T
Tartışma yaratan Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselbom, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine dair tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Türkiye'nin 15 ile 20 yılda AB'ye girmesinin mümkün olmadığını belirten Asselborn, müzakere sürecinin tamamen bitirilmemesi gerektiğini de ifade etti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Almanya'da yayın yapan Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine dair açıklamalarda bulundu. Asselborn, Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyeleri arasında katılmasının mümkün olmadığını belirterek, 2005 yılından beri devam eden müzakere sürecinin sona ermemesi gerektiğini de söyledi.

"15 ile 20 yıl daha ab'ye girmesi mümkün değil"
"Türkiye'nin gelecek 15 ile 20 yılda Avrupa Birliği'ne girmesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığı kanısındayım" diyen Asselborn, "Türkiye'de ağırlaşan insan hakları ihlalleri, Türkiye'nin olası bir AB üyeliği konusunda düşünmemizi ve hatta aklımızın bir yerinde tutmamızı dahi engelledi" yorumunu yaptı.

"Müzakere süreci bitirilmemeli"
Asselborn diğer yandan 2005 yılından beri devam eden Türkiye ile AB müzakere sürecinin tamamen bitirilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ülkede büyük bir demokratik hareket olduğunu gösterdiğini vurgulayan Lüksemburglu Bakan, "Bu insanlara bir umut vermeliyiz" dedi.

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