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Tartışmalı "Disiplin Tüzüğü" Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor!

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KTÖS ve KTOEÖS, eğitimde dini referanslara dayalı düzenlemelere karşı Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.
Tartışmalı "Disiplin Tüzüğü" Anayasa Mahkemesi’ne taşınıyor!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak.

İki öğretmen sendikasından yapılan açıklamada, sendikaların saat 11.10’da Anayasa Mahkemesi’nde olacağı belirtilerek, “Bu adım yalnızca bir hukuki girişim değil; aynı zamanda çocuklarımızın özgürce düşünebildiği, sorgulayabildiği ve eşit koşullarda eğitim alabildiği bir gelecek için verilen toplumsal bir mücadeledir.” denildi.

Açıklamada, tüm örgütlerin 22 Nisan Salı günü saat 10.00’da ise İskele Bekirpaşa Lisesi’ni bir kez daha ziyaret edeceği duyuruldu.

Bakanlar Kurulu tarafından Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerle, eğitim sistemine dini referanslarla yön verme girişimlerinin açıkça ortaya konulduğu savunulan açıklamada, “Bu değişiklikler, öğrencilerin yaşam biçimlerini şekillendirme amacı güden, eğitim kurumlarını denetim altına almaya çalışan antidemokratik bir anlayışın ürünüdür.” ifadelerine yer verildi.

Öğretmen sendikalarının kamusal eğitimi hedef alan, dayatmacı ve gerici uygulamalara karşı mücadeleyi her koşulda sürdürdükleri belirtilen açıklamada, eğitiminin temel ilkeleri arasında yer alan laiklik, bilimsel düşünce ve çocukların eleştirel akıl yürütme hakkının kendileri için vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bu tür müdahalelerin yalnızca bireysel özgürlüklere değil, aynı zamanda toplumsal eşitliğe, çok sesliliğe ve ortak yaşam kültürüne zarar verdiği ileri sürülerek, “Eğitim sisteminin dini değil, evrensel pedagojik ilkelerle şekillenmesi gerektiğini her fırsatta vurguladık, vurgulamaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

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