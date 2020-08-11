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Tartıştığı kardeşini tinerle yaktı

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Tartıştığı kardeşini tinerle yaktı
Tartıştığı kardeşini tinerle yaktı

Taksim'de, iddiaya göre tiner kullanan iki kardeşten ağabey, kardeşini tinerle yaktı. Alevler içinde kalarak ağır yaralanan kardeşe ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, kardeşini yakan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün 17.00 sularında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. İddiaya göre, tiner kullanan iki kardeşten Hüseyin D., kardeşi Serkan D., ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle ağabey Hüseyin D., eline aldığı tineri önce kardeşinin üzerine döktü, artından ateşle yaktı. Alevler içinde kalan kardeş sağa solan kaçmaya başladı.

Vatandaşların müdahalesiyle yanan Serkan D.'nin üzerindeki alevler söndürülürken, yanmış şekilde yerde acı içinde bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar da su dökerek, müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vücudunun büyük bir bölümünde yanma meydana gelen Serkan D., ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kardeşini yakan Hüseyin D., ise olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Güven Tim Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Durumu ağır olan Serkan D., yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Hüseyin D.'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan Serkan D.'nin alevler içinde kalarak yandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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