  • BIST 2.045,11
  • Altın 936.384
  • Dolar 14.622
  • Euro 16.1481
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Tatar: Devlet Olarak Her Zaman Şehit Ailelerinin Yanındayız

» »
Cumhurbaşkanı Tatar Güzelyurt Bölgesinde Yaşayan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Tatar: Devlet Olarak Her Zaman Şehit Ailelerinin Yanındayız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt bölgesinde yaşayan şehit aileleri, Faris ve Karaderi ailelerini evlerinde ziyaret etti.


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda; cephelerde şehit düşen soydaşlarımızın birer kahraman olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; bu adada barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşıyorsak bunun, şehitlerimizin sayesinde olduğunu vurguladı. 


Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatan sahibi olmak kolay bir şey değildir. Kıbrıs Türkü olarak çok acılar, göçler yaşadık, şehitler verdik. Bu duyguları sizinle paylaşmak benim görevimdir. Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanındayız” dedi. 

guzelyurt-bolgesinde-yasayan-sehit-ailelerini-ziyaret-haberi-fotolari-(3).jpg
Şehitlerimizin manevi huzurunda ailelerine olan şükranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, vatan uğruna hayatlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine de sabır diledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava AB Kaynaklı Yatırımları Yerinde İnceledi07 Şubat 2022 Pazartesi 16:43
  • Yapılan Aramada Tüfek Parçaları Bulundu03 Şubat 2022 Perşembe 16:41
  • Güzelyurt’un Bazı Bölgelerine Yarın Elektrik Verilemeyecek02 Şubat 2022 Çarşamba 16:49
  • Güzelyurt'ta Elektrik Kesintisi01 Şubat 2022 Salı 15:31
  • Alkollü Sürücü Can Aldı22 Ocak 2022 Cumartesi 10:17
  • Gemikonağı'nda aracı ile bara giren kişi tutuklandı19 Ocak 2022 Çarşamba 13:07
  • Sucuoğlu: Türkiye'den Gelen Suyun Güzelyurt'a Ulaşması İle Üretim Daha da Artacaktır18 Ocak 2022 Salı 15:30
  • Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği: Gönyeli Belediyesi Hayvan Barınağı Oldukça Kötü Şartlarda17 Ocak 2022 Pazartesi 18:23
  • Güzelyurt Belediyesi XVII. Tiyatro Günleri Devam Ediyor17 Ocak 2022 Pazartesi 15:34
  • Özçınar: Tiyatro Kültürel Gelişmeyi Sağlayan En Önemli Unsurdur14 Ocak 2022 Cuma 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti