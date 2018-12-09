Tatar: “Emirname bölgeye zarar veriyor”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ KKTC ekonomisinin istikrarlı gelişmesinin öncelikli konuları olduğunu” vurguladı, hükümeti eleştirdi.

UBP’den verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, bugün UBP Gazimağusa İlçesini ziyaret etti.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran yaptığı konuşmada “Genel Başkan Tatar’ın ilçe ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını” belirtti ve “ UBP tabanı ile tavanı ile bir bütün olarak, güçlü bir şekilde iktidara da yarınlara da hazırdır” dedi.

TATAR

Ersin Tatar, da yaptığı konuşmada , Ulusal Birlik Partisi’nin kurultayını geride bıraktığını ve birlik-beraberlik içinde ülke ve halk için yaptığı çalışmalara yoğunlaştığını söyledi.

UBP’nin her alanla ilgili komitelerinin yakında çalışmalarına başlayacağını, komitelerin hedefinin ülkeye hizmet için bütün fikirleri değerlendirmek olduğunu anlatan Tatar, “Bizim için öncelikli konu ekonomimizin istikrarlı gelişmesidir. UBP bu halkın kalkınması için vardır. Kalkınma olmadan sorunlarımızı istediğimiz gibi çözemeyiz” dedi.

Tatar, mevcut hükümetin, ülkeyi zenginleştirecek, kalkındıracak bir vizyona sahip olmadığını, Türkiye ile mali ve ekonomik işbirliği protokolünü imzalayamadığını, döviz krizi sürecinde halkın pahalılık altında ezilmesine neden olduğunu ileri sürdü.

“EMİRNAME BÖLGEYE ZARAR VERİYOR”

Konuşmasında “ hükümetin İskele-Yeni Boğaziçi- Gazimağusa emirnamesine de değinen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“ Biz emirname olayına karşıyız. Halk da karşı, ilgili kurum kuruluşlar da karşı. Hükümet niçin İmar Planı yerine emirnameye yöneldi. Yoksa birlerine rant sağlamaya mı çalışılıyor? Ya da iddia edildiği gibi Kıbrıs konusu ile ilgili de bazı niyetler mi var? Biz de çevrenin korunmasından yanayız. Biz de en az onlar kadar planlı kalkınmaya duyarlıyız ama böyle damdan düşercesine emirname karşımıza konulursa buna destek vermeyiz. İmar Planı ile gelsinler konuşalım.”

KIBRIS KONUSUNDA DİKKATLİ OLMALIYIZ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Kıbrıs konusuna değinerek, Birleşmiş Milletler’in yeni bir süreç başlatmak için çaba gösterdiğine dikkat çekti.

Tatar şöyle devam etti:

“ Rum tarafının istedikleri ortadadır. Egemenliğimize, yönetime etkin bir şekilde katılmamıza, Türkiye’nin bizim güvenliğimizi garanti etmesine karşıdırlar. Bence bunlara karşı olmaları demek bizimle anlaşma istemiyorlar demektir. Bunlarla nasıl ortaklık kuracağız. Bence mümkün değildir. O zaman bu adada , barışın sürmesi, iki halkın işbirliği içinde yaşaması için alternatif çözüm yolları aramak lazım.Biz bunu diyoruz. Esasen Sayın Akıncı da CransMontana sonrasında artık Rumlarla federasyon olmayacağının ortaya çıktığını söylemişti ama şimdi bir deneme daha yapacağım diyor. Olmayacak şeyle neden uğraşılıyor, anlamak mümkün değildir. Çok dikkatli olmak, Rum oyunlarına gelmemek zorundayız.”

“4 GENCİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILMALIDIR”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Girne-Lefkoşa arasında meydana gelen sel olayında 4 gencin yaşamını yitirmesinin tüm yurtta büyük bir üzüntü yarattığına işaret ederek, “Konuyu daha önce bize yapılan gibi istismar edecek değiliz. Önce acılarımızı paylaşacak sonra uzman incelemelerini görecek ve gerekirse Cumhuriyet Meclisi’ne bir araştırma önergesi vereceğiz. O yol on binlerce kişinin her gün kullandığı bir yoldur. Konuyu endişe yaratacak şekilde ortada bırakamayız. O yol, herkesin güven içinde seyahat edeceği bir yol olmalıdır” dedi.