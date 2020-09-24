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Tatar Girne Belediyesi Ve Spor Kulüplerini Ziyaret Etti

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den kentin ve bölgenin güncel durumu hakkında bilgi aldı.
Tatar Girne Belediyesi Ve Spor Kulüplerini Ziyaret Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Girne Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den kentin ve bölgenin güncel durumu hakkında bilgi aldı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP milletvekillerinden Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, UBP Girne İlçe Başkanı Özdemir Berova, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ünal Üstel yanında Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Tatar, Girne Belediyesi Başkan ve personeline sıcak ilgisi için teşekkür etti.

Tatar, belediyenin yeni binasını da ineledi

Başbakan Tatar, Girne’de ayrıca TOL, DTB ve GHE spor kulüplerini de ziyaret ederek, yöneticilerle sohbet etti, görüşlerini dinledi.

Tatar, YAK Başkanlığı döneminde, çok sayıda futbolsever ve spor adamı ile yakın ilişki kurduğunu anımsatarak, bu dostlukların devam ettiğini görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı döneminde insanlık dışı spor ambargosuna karşı etkin çalışmalar yapacaklarını belirtirken, gençliğe sahip çıkmada, spor kulüplerinin önemine vurgu yaptı.

Pandeminin sporu da vurduğuna işaret eden Tatar, yeni sezonun planlanmasında spor kulüplerinin zorlanmakta olduklarını gördüklerini belirtti.

Tatar, “Tüm dünya daha önce yaşamadığı bir süreci yaşıyor. Sağlık önlemlerine paralel ekonomik önlemler diğer yanda da spor gibi, futbol gibi tutkuyla izlenen etkinliklerin aksaması var... Hep birlikte bu süreci aşacağız. Sizlerden alacağımız görüşleri de değerlendireceğiz” dedi.

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