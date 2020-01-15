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Tatar: “Hükümete gelir gelmez ekonomiye çare bulduk ve istikrarı sağladık”

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Başbakan Tatar, hükümete geldiklerinde büyük bir bütçe açığı, işlemeyen bir ekonomi bulduklarını ve ilk olarak bunu hallettiklerini, ülke ekonomisinde istikrarın sağlandığını ifade etti
Tatar: “Hükümete gelir gelmez ekonomiye çare bulduk ve istikrarı sağladık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar dün gece partisinin Geçitkale’de düzenlediği toplantıya katıldı.

Başbakan Ersin Tatar, görmüş olduğu birlik ve beraberliğin partisine ve ülkeye olan güveni ortaya koyduğunu belirterek, bundan duyduğu mutluluğu ifade etti ve çıkılacak yolda UBP’nin gereğini yapacağını kaydetti.

“HÜKÜMETE GELİR GELMEZ EKONOMİYE ÇARE BULDUK VE İSTİKRARI SAĞLADIK”

Tatar hükümete geldiklerinde büyük bir bütçe açığı, işlemeyen bir ekonomi bulduklarını ve ilk olarak bunu hallettiklerini, ülke ekonomisinde istikrarın sağlandığını ifade etti.

Türkiye ile ilişkilerinin gayet olumlu seyrettiğini açıklayan ve Başbakan Tatar, önümüzdeki aylarda ülkeye ekonomik olarak ülkenin aydınlık geleceğine ışık tutacak yeni gelişmelerin yaşanacağını vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek, Nisan ayı sonlarında Devletin güvenliği, halkın refahı, Türkiye ile iyi ilişkilerin geleceği için son derece önemli olan bir seçim yapılacağına” dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı’nın kim olacağının büyük önem taşıdığını anımsattı ve ibrenin kendisini gösterdiğini belirten Başbakan Tatar, “ “tüm gücümle, çalışkanlığımla, bilgimle, ekibimle  üstleneceğim görevi en iyi şekilde yapacam” dedi..

SANER’İN KONUŞMASI

UBP Genel Sekreteri Hamza Ersan Saner’de konuşmasına bölge halkına göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederek başladı ve ardından Başbakan Ersin Tatar’ın görev geldikten sonra yaptığı başarılı çalışmalarına değindi.

Saner yakın zamanda Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye hükümeti ile yaptığı istişareler sayesinde ülkeye 170milyon TL’nin gelmesinin sağlandığına işaret ederek, UBP’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın alt yapı, sağlık, eğitim, ulaşım gibi konulardaki isteklerini bildiğini ve bunları yapabilecek tek parti olduğunu” kaydetti..

Saner “Önümüzde Cumhurbaşkanlığı süreci duruyor ve dileğimiz Sayınn Tatar’ın aday olmasıdır” diyerek Başbakan Tatar’a desteklerini dile getirdi ve 2020 yılında zaferin UBP’nin olacağına inanç belirtti.

ORAN’IN SÖYLEDİKLERİ

UBP Mağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da yaptığı konuşmada, UBP’nin ülkenin birliğini bütünlüğünü bozmaya çalışanlara inat vatana, milletine sahip çıkarak önemli hizmetler yaptığını vurguladı.

Oran, UBP’nin ülkenin temel taşı olarak Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar etrafında kenetlenerek sandıktan Tatar’ı Cumhurbaşkanı olarak çıkaracağını kaydetti.

Gecenin sonunda parti kadın kolları Başbakan Tatar’a çiçek takdim etti ve tüm partililer hatıra fotoğrafı çektirdi.

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