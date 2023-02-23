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Tatar: İyi niyetle konuşmamıza başladık

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis’in ara bölgedeki gayriresmi görüşmesi tamamlandı.
Tatar: İyi niyetle konuşmamıza başladık

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesiyle işbirliklerinin devam edebileceğini ve  sağlık, kültür miras dahil bir çok konunda işbirliği yapılabileceği konusunda görüştüklerini belirtti. Ayrıca Tatar, deprem tedbirleri ile ilgili neler yapılacağı konusunda görüştüklerini kaydetti. Tatar'ın açıklaması ise şöyle;

''İlk buluşmada geçmişimiz özel hayatımızı konuştuk. Kendisi Baflı benim babam Polili. İyi niyetle konuşmamıza başladık. Herkesin kendi halkına karşı sorumlulukları olduğunu söyledim. Bunların dikkate alınması gerektiğini ancak uzun vadede hepimizin isteğini bir barış olduğunu söyledik. Federal denemelerden sonra artık yeni siyasete gerek olduğunu söyledik. Bu adada geleceğimiz için Kıbrıs meselesi devam ederken işbirliklerinin devam edebileceğini söyledik. Sağlık, kültür miras dahil bir çok konunda işbirliği yapılabileceğinden bahsettik. Depremden dolayı taziyelerini bize iletti.

Deprem tedbirleri ile ilgili neler yapılabileceği konusunda görüşlerimizi ifade ettik. Onlar da bu noktada işbirliğine sıcak yaklaştı. BM temsilcisi de bunu not etti. İleriki günlerde inşallah bunu ileriye götürebiliriz. Kendisi ilerleyen zamanda buluşabileceğimizi söyledi, biz de pozisyonumuzu kendilerine tekrar ilettim.''

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