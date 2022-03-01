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Tatar, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Antrenör Ve Sporcuları Kabul Etti

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Tatar, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Antrenör Ve Sporcuları Kabul Etti
Tatar, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Antrenör Ve Sporcuları Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, antrenör ve sporcularını kabul etti.
 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatar, sporun evrensel bir hak olduğunu ve ülke sporcularının da her spor dalında bu gayreti ve başarıyı gösterdiğini belirtti.
 

Güreşin, ata sporu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu alanda büyük başarı gösteren sporcular olduğunu dile getirerek bunun bir yönetim ve takım işi olduğunu, sporcuların müsabakalarda KKTC bayrağını dalgalandırmasının gurur verici olduğunu kaydetti. 
 

Pandemi döneminde bazı spor aktivitelerinin yapılamadığını söyleyen Tatar, tedbiri elden bırakmamak koşuluyla faaliyetlerin tekrar başlamasını temenni etti ve antrenörlere, sporculara ve hizmet veren herkese teşekkür ederek başarılar diledi.  
 

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar da kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. Öznacar, güreşçilerin Kahramanmaraş’ta düzenlenen Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası’na, 42 ülke ile birlikte katılarak KKTC bayrağını dalgalandırdığını belirtti ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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