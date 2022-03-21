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Tatar, Türkiye’nin Çeşitli Gazete ve Televizyon Kanallarından Gelen Gazetecileri Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin Çeşitli Gazete Ve Televizyon Kanallarından Gelen Gazetecileri Kabul Etti
Tatar, Türkiye’nin Çeşitli Gazete ve Televizyon Kanallarından Gelen Gazetecileri Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli gazete ve televizyon kanallarından gelen gazetecilerini kabul ederek görüştü. 


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansı, FOX Haber, Sabah, ATV Haber, Ekonomist, Cumhuriyet, Turizm Güncel, Turizm Aktüel ve Turizm Ajansı temsilcileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, ülke turizmine ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 


Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, ülke turizmi başta olmak üzere tüm sektörlerin ileri noktalara taşınması için Anavatan Türkiye ile iş birliğinin artarak devam edeceğinin altını çizdi. 

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Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın Araştırma ve Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt da yer aldı.

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