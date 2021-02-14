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Tatar’dan Covid nedeniyle hayatını kaybeden iki kişi için başsağlığı mesajı…

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 hasta için başsağlığı mesajı yayınladı.
Tatar’dan Covid nedeniyle hayatını kaybeden iki kişi için başsağlığı mesajı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün sabah saatlerinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 2 hasta için başsağlığı mesajı yayınladı.

Tatar, “Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada, Covid-19 salgınına karşı alınan tüm önlemler ve tedbirle pandeminin her geçen gün kontrol altına alınmasında ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen, 2 vatandaşımızın hayatlarını kaybetmeleri hepimizi derinden üzmüştür. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bugüne dek gösterdiğimiz başarıyı devam ettirebilmek için yürürlükte olan tedbirlere her vatandaşımızın harfiyen uymasının öneminin altını çizer, ulusal aşı programı çerçevesinde aşılanma tamamlanıncaya kadar, aşı olan kişiler dahil vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerinin ülke sağlığı açısından önemli olduğunu hatırlatırım. Sağlık çalışanlarımızın büyük gayretleri ve halkımızın gösterdiği anlayış ve fedakarlıkla bu salgına karşı başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum.”

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