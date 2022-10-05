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Tatar’ın Hürriyet gazetesine verdiği röportaj Rum basınında

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Hürriyet gazetesine verdiği röportaj, bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
Tatar’ın Hürriyet gazetesine verdiği röportaj Rum basınında

Alithia gazetesi, “ABD Kıbrıs’ı Kuşatıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Tatar’ın ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına tepki göstererek, adanın silahlandırılmasının savunmayı aştığı ve kuşatma olduğu sözlerini öne çıkardı.

Gazete, 8 Ekim’de (Maraş’ın bir kısmının açılmasının ikinci yıl dönümü) saat tam 12.00’de Maraş’a gelen ilk kişiye hediye verileceğini ve konser yapılacağını da aktarırken, bir sonraki aşamada Maraş’ta bazı kamu binalarının açılabileceğine işaret edildiğini yazdı.

Politis gazetesi ise, Tatar’ın röportajıyla ilgili olarak bisikletler, meşrubatlar, bayraklar ve Maraş’ı “süslediği” diğer şeylerin ardından, şimdi de Maraş’ın açılmasının ikinci yıl dönümünde hediye vereceğini açıkladığını kaydederek, Tatar’ın sözlerini eleştirdi.

Haber, Haravgi gazetesinde de “Maraş’taki Bir Sonraki Adım Kamu Binalarının Açılması” başlığıyla yansıtıldı.

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