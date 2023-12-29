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Tatlısu'da Ani ve Doğal Olmayan Ölüm: Turan Özdemir Hayatını Kaybetti

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Tatlısu'da Yaşanan Ani Ölüm Olayı: Turan Özdemir, İkametinde Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti, Soruşturma Devam Ediyor
Tatlısu'da Ani ve Doğal Olmayan Ölüm: Turan Özdemir Hayatını Kaybetti

Üzücü Bir Vaka: Tatlısu'da Ani ve Beklenmedik Ölüm Olayı

28 Aralık 2023 sabahı saat 09:30'da, Tatlısu'da yaşayan Turan Özdemir (E-68), kendi evinde ansızın rahatsızlanarak acil olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını sürdüremedi ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar incelenirken, soruşturma halen devam etmektedir. Bu ani ve doğal olmayan ölüm olayı, bölgede büyük üzüntü yaratmıştır.

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