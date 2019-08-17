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TBB adli yıl açılış törenine katılacağını açıkladı

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Türkiye Barolar Birliği, 2 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti kabul etti.
TBB adli yıl açılış törenine katılacağını açıkladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 2 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından barolara yapılan daveti kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Töreni’ne Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı davet etmesi üzerine konu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nda tüm yönleriyle görüşülmüştür.  

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu törene katılım sağlanmasına karar vermiştir. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılacak ve eskiden beri gelen geleneğin devamı olarak Yargıtay Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit ile birlikte Adli Yıl açış konuşmasını yapacaktır. 

Meslektaşlarımızın ve milletimizin beklentisi sorunlarımızın konuşarak çözülmesidir. Bizim de sorunları konuşarak, iletişim kurarak hep birlikte çözebileceğimize inancımız tamdır."

Barolara yapılan daveti, İzmir, İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Ordu ve Ankara baroları reddetmişti.

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