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TBMM Başkanı Şentop, babası vefat eden Cumhurbaşkanı Tatar’a başsağlığı diledi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, babası vefat eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘a başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Şentop, babası vefat eden Cumhurbaşkanı Tatar’a başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, babası vefat eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘a başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar‘ın babası Rüstem Tatar‘ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Sayın Tatar olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop ayrıca Tatar‘ı telefonla da arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu bildirildi. 

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