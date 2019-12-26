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TC Anayasa Mahkemesi: Wikipedia'ya erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın

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TC Anayasa Mahkemesi (AYM) oy okluğuyla, Türkiye'de Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin hak ihlâli olduğuna hükmetti.
TC Anayasa Mahkemesi: Wikipedia'ya erişim engeli hak ihlâli, yasak kaldırılsın

Mahkeme, erişim engeli kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasağın kaldırılmasını istedi.

AYM, Wikipedia'yla ilgili kararını 6'ya karşı 10 oyla aldı.

Wikipedia'ya erişim engeli kararı, "Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması" gerekçesiyle alınmıştı.

Türkiye'de 29 Nisan 2017'de erişime kapatılan Wikipedia, bu kararın ifade özgürlüğünü ihlâl ettiğini savunmuştu.

Süreç nasıl işledi?

Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı daha önce erişim yasağı nedeniyle AYM'ye bireysel başvuru yapmıştı.

AYM Birinci Bölümü başvuruyu ele almış ancak başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Genel Kurul'a sevkine karar verilmişti.

Wikipedia'nın avukatları, karara karşı itirazda bulunmuş ancak yasak kararı kaldırılmamıştı.

Bunun üzerine Wikipedia'nın hukukçuları, 2017'de yeniden AYM'ye başvurmuştu.

Türkiye'de yasağın kaldırılması için mahkemelere yapılan çok sayıda başvuru ve çağrının yanı sıra, Wikimedia Vakfı da Mart 2018'de "Sizi özlüyoruz Türkiye" kampanyası başlatmıştı.

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